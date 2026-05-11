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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan “hit and run” que dejó un motorista muerto en Humacao

La Policía está tras la pista del conductor que abandonó la escena

11 de mayo de 2026 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y Patrullas de Carreteras continúan la pesquisa para encontrar al conductor involucrado en los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan las circunstancias alrededor de un accidente de carácter fatal reportado a eso de las 10:22 p.m. del domingo en la PR-3, kilómetro 74.3, en Humacao.

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Según un informe de la Uniformada, un hombre identificado como Néstor A. Torres Navarro, de 35 años y residente del mencionado pueblo, manejaba una motora por la vía cuando “fue impactado en la parte posterior por un vehículo cuya descripción, marca, modelo y tablilla se desconocen, ya que el conductor abandonó la escena sin detenerse ni brindar información”.

Tras el impacto, Torres Navarro salió expulsado y cayó sobre el pavimento con heridas que le causaron la muerte, de acuerdo con paramédicos que atendieron la escena y certificaron que no tenía signos vitales.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y Patrullas de Carreteras continúan la pesquisa para encontrar al conductor involucrado en los hechos.

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