Investigan “hit and run” que dejó un motorista muerto en Humacao

Las autoridades policíacas investigan las circunstancias alrededor de un accidente de carácter fatal reportado a eso de las 10:22 p.m. del domingo en la PR-3, kilómetro 74.3, en Humacao.

Según un informe de la Uniformada, un hombre identificado como Néstor A. Torres Navarro, de 35 años y residente del mencionado pueblo, manejaba una motora por la vía cuando “fue impactado en la parte posterior por un vehículo cuya descripción, marca, modelo y tablilla se desconocen, ya que el conductor abandonó la escena sin detenerse ni brindar información”.

Tras el impacto, Torres Navarro salió expulsado y cayó sobre el pavimento con heridas que le causaron la muerte, de acuerdo con paramédicos que atendieron la escena y certificaron que no tenía signos vitales.