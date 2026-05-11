Investigan “hit and run” que dejó un motorista muerto en Humacao
La Policía está tras la pista del conductor que abandonó la escena
11 de mayo de 2026 - 6:21 AM
11 de mayo de 2026 - 6:21 AM
Las autoridades policíacas investigan las circunstancias alrededor de un accidente de carácter fatal reportado a eso de las 10:22 p.m. del domingo en la PR-3, kilómetro 74.3, en Humacao.
Según un informe de la Uniformada, un hombre identificado como Néstor A. Torres Navarro, de 35 años y residente del mencionado pueblo, manejaba una motora por la vía cuando “fue impactado en la parte posterior por un vehículo cuya descripción, marca, modelo y tablilla se desconocen, ya que el conductor abandonó la escena sin detenerse ni brindar información”.
Tras el impacto, Torres Navarro salió expulsado y cayó sobre el pavimento con heridas que le causaron la muerte, de acuerdo con paramédicos que atendieron la escena y certificaron que no tenía signos vitales.
El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia, mientras que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y Patrullas de Carreteras continúan la pesquisa para encontrar al conductor involucrado en los hechos.
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