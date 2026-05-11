Las más leídas del fin de semana: imágenes de OVNIs y la boda de dos cirujanos

La historia de amor entre una cirujana cosmética y un ortopeda, al igual que las imágenes reveladas por el Pentágono de “Objetos Voladores No Identificados” (OVNI) son solo algunas de las noticias más leídas durante el fin de semana en El Nuevo Día.

Además de esto, las personas también buscaron información sobre las madres más reconocidas de la televisión nacional, el funeral de José “Piculín” Ortiz y cuánto recibirán del alivio contributivo anunciado por la gobernadora Jenniffer González.

Estas son las cinco noticias más leídas del fin de semana:

La doctora Cristina Ortiz Díaz, cirujana cosmética facial y maxilofacial, y el doctor Samuel Antonio Fernández Pérez, cirujano ortopeda, se conocieron durante la residencia médica, pero fue años después, cuando Cristina acudió a Samuel por una lesión en la rodilla, que su relación tomó un giro inesperado.

Lo que comenzó como una consulta profesional se transformó en salidas entre colegas y, poco después, en una relación formal.

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El compromiso llegó en Austin, Texas, tras una carrera de Fórmula 1, y su boda celebró ese encuentro del destino con una emotiva ceremonia y una fiesta donde compartieron con sus seres amados.

1 / 17 | Álbum de boda: de una consulta médica a una historia de amor . Fotógrafo: Juan José Weddings - Suministrada 1 / 17 Álbum de boda: de una consulta médica a una historia de amor Fotógrafo: Juan José Weddings Suministrada Compartir

Los detalles de un nuevo lote de archivos sobre ovnis que el Pentágono comenzó a dar a conocer el viernes, revivieron el interés del público por los “fenómenos anómalos no identificados” en el universo.

El Pentágono reveló una transcripción histórica que documenta el avistamiento de un objeto no identificado por parte de la tripulación de la misión Gemini 7 en 1965.

Según los registros, el astronauta de la NASA, Frank Borman, notificó al control de la misión la presencia de un elemento desconocido al que describió inicialmente como un ‘vehículo’ en una trayectoria específica.

1 / 20 | Impactante: Pentágono publica archivos "nunca antes vistos" sobre los ovnis. Esta fotografía captada en Washington muestra supuestos trozos de platillos voladores. - Jon Elswick 1 / 20 Impactante: Pentágono publica archivos "nunca antes vistos" sobre los ovnis Esta fotografía captada en Washington muestra supuestos trozos de platillos voladores. Jon Elswick Compartir

Familiares, amistades, y figuras del ambiente deportivo, artístico y político llegaron hasta el Coliseo Roberto Clemente para celebrar la vida del legendario canastero, José “Piculín” Ortiz.

Piculín Ortiz falleció el pasado martes en la madrugada a los 62 años.

1 / 33 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 33 En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Algunas de las madres de figuras reconocidas de la televisión nacional se dieron a conocer a través del trabajo de sus hijos.

1 / 8 | Madres de figuras de la televisión queridas por la audiencia. Maritza Cañizares, madre de la periodista Valeria Collazo. - Archivo 1 / 8 Madres de figuras de la televisión queridas por la audiencia Maritza Cañizares, madre de la periodista Valeria Collazo. Archivo Compartir

Antes de que finalice este mes, más de la mitad de los contribuyentes de Puerto Rico recibirán un pago único que pudiera rondar los cientos y hasta miles de dólares, dependiendo su ingreso neto tributable, si tiene dependientes y su estado civil.

El Departamento de Hacienda hará automáticamente el cálculo utilizando la información ya incluida en la planilla radicada en el ciclo contributivo que cerró el pasado 15 de abril, por lo que los contribuyentes no tendrán que someter solicitudes adicionales.