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Las más leídas del fin de semana: imágenes de OVNIs y la boda de dos cirujanos

También resaltaron el despido a José “Piculín” Ortiz y las madres puertorriqueñas de la televisión nacional

11 de mayo de 2026 - 8:29 PM

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El Pentágono reveló una transcripción histórica que documenta el avistamiento de un objeto no identificado por parte de la tripulación de la misión Gemini 7 en 1965. (Department of War)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La historia de amor entre una cirujana cosmética y un ortopeda, al igual que las imágenes reveladas por el Pentágono de “Objetos Voladores No Identificados” (OVNI) son solo algunas de las noticias más leídas durante el fin de semana en El Nuevo Día.

RELACIONADAS

Además de esto, las personas también buscaron información sobre las madres más reconocidas de la televisión nacional, el funeral de José “Piculín” Ortiz y cuánto recibirán del alivio contributivo anunciado por la gobernadora Jenniffer González.

Estas son las cinco noticias más leídas del fin de semana:

Álbum de boda: de una consulta médica a una historia de amor

La doctora Cristina Ortiz Díaz, cirujana cosmética facial y maxilofacial, y el doctor Samuel Antonio Fernández Pérez, cirujano ortopeda, se conocieron durante la residencia médica, pero fue años después, cuando Cristina acudió a Samuel por una lesión en la rodilla, que su relación tomó un giro inesperado.

Lo que comenzó como una consulta profesional se transformó en salidas entre colegas y, poco después, en una relación formal.

El compromiso llegó en Austin, Texas, tras una carrera de Fórmula 1, y su boda celebró ese encuentro del destino con una emotiva ceremonia y una fiesta donde compartieron con sus seres amados.

Fotógrafo: Juan José WeddingsVestido de la novia: Harry RoblesMúsica: El Gran Combo de Puerto Rico, Limite 21, Banda Sin Prisa y La banda Algarete, DJ Music Factory, Batucada Sak Entertainment
1 / 17 | Álbum de boda: de una consulta médica a una historia de amor . Fotógrafo: Juan José Weddings - Suministrada

Impactante: Pentágono publica archivos “nunca antes vistos” sobre los ovnis

Los detalles de un nuevo lote de archivos sobre ovnis que el Pentágono comenzó a dar a conocer el viernes, revivieron el interés del público por los “fenómenos anómalos no identificados” en el universo.

El Pentágono reveló una transcripción histórica que documenta el avistamiento de un objeto no identificado por parte de la tripulación de la misión Gemini 7 en 1965.

Según los registros, el astronauta de la NASA, Frank Borman, notificó al control de la misión la presencia de un elemento desconocido al que describió inicialmente como un ‘vehículo’ en una trayectoria específica.

Esta fotografía captada en Washington muestra supuestos trozos de platillos voladores. Esos son algunos de los documentos de un nuevo lote de archivos sobre ovnis que el Pentágono comenzó a dar a conocer el viernes. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos reportó un UAP con forma similar a un balón de fútbol cerca de Japón.
1 / 20 | Impactante: Pentágono publica archivos "nunca antes vistos" sobre los ovnis. Esta fotografía captada en Washington muestra supuestos trozos de platillos voladores. - Jon Elswick

En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz

Familiares, amistades, y figuras del ambiente deportivo, artístico y político llegaron hasta el Coliseo Roberto Clemente para celebrar la vida del legendario canastero, José “Piculín” Ortiz.

Piculín Ortiz falleció el pasado martes en la madrugada a los 62 años.

Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente.Sylvia Ríos, viuda de Piculín Ortiz, al centro, se dirige a los presentes en compañía de Gabriel y Neira, hijos del excanastero.Un emotivo Flor Meléndez junto a Pamela Rosado.
1 / 33 | En imágenes: emotiva ceremonia de recordación honra el legado de Piculín Ortiz. Ceremonia de recordación de Piculín Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Madres de figuras de la televisión queridas por la audiencia

Algunas de las madres de figuras reconocidas de la televisión nacional se dieron a conocer a través del trabajo de sus hijos.

Maritza Cañizares, madre de la periodista Valeria Collazo. Gloria González, madre de la animadora Sonya Cortés.Yolanda Cintrón, madre del periodista investigativo José Carlos Sánchez.
1 / 8 | Madres de figuras de la televisión queridas por la audiencia. Maritza Cañizares, madre de la periodista Valeria Collazo. - Archivo

¿Cuánto dinero podrías recibir con el nuevo alivio contributivo?

Antes de que finalice este mes, más de la mitad de los contribuyentes de Puerto Rico recibirán un pago único que pudiera rondar los cientos y hasta miles de dólares, dependiendo su ingreso neto tributable, si tiene dependientes y su estado civil.

El Departamento de Hacienda hará automáticamente el cálculo utilizando la información ya incluida en la planilla radicada en el ciclo contributivo que cerró el pasado 15 de abril, por lo que los contribuyentes no tendrán que someter solicitudes adicionales.

El denominado “Cheque para ti”, “lo recibirá todo contribuyente individual que haya presentado su planilla del año contributivo 2025 y que haya tenido un ingreso neto tributable de $150,000 o menos.

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Breaking NewsPentágonoJosé "Piculín" OrtizBodasPlanillasJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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