Suman 94 los pasajeros que desembarcaron el crucero afectado con brote de hantavirus

Un total de 94 pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron este sábado en el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife (España), para tomar diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen mientras que para mañana lunes está previsto que lo hagan otros 24.

En rueda de prensa, la ministra española de Sanidad, Mónica García, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, explicó que se realizaron siete vuelos.

Transportaron a personas de ocho nacionalidades y en el previsto por Países Bajos viajaron ciudadanos de once nacionalidades distintas, dijo la ministra, que precisó que la jornada se ha desarrollado con total normalidad y seguridad.

Tedros Adhanom, ha recordado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo.

1 / 16 | Con mascarillas y batas plásticas: así bajan los pasajeros del crucero con brote de hantavirus. Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. - Ramón de la Rocha 1 / 16 Con mascarillas y batas plásticas: así bajan los pasajeros del crucero con brote de hantavirus Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. Ramón de la Rocha Compartir

Esa cuarentena puede realizarse en una instalación específica o en el domicilio, ha asegurado, si bien ha matizado que la OMS asesora a los países pero no impone medidas obligatorias, pues cada Estado aplica sus propias directrices nacionales y decide las actuaciones en función de su evaluación de riesgo.

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En relación con el caso con síntomas detectado en Francia, ha dicho que la aparición de síntomas no implica necesariamente relación con el hantavirus.

Muchas de las personas que viajaban en el crucero son de edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares, ha añadido el director de la OMS.

No obstante, ha indicado que cualquier síntoma debe ser comprobado y evaluado por las autoridades sanitarias competentes.

Además ha insistido en que este virus no tiene nada que ver con el Covid-19 ni con el coronavirus y que tiene otras particularidades, siendo los síntomas los que marcan el inicio del posible contagio.

Para mañana está previsto que el barco realice el repostaje a primeras horas de la mañana y por la tarde se llevarán a cabo los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros.

La operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius donde se declaró un brote de hantavirus, coordinada por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades españolas, se desarrolló este domingo con normalidad y según las previsiones.

El barco fondeó esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona, en la isla española de Tenerife, en Canarias (Atlántico), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

El barco había partido el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta este sábado por la Organización Mundial de la Salud.