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Trump considera “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a propuesta de paz de Estados Unidos

“Totalmente inaceptable”, aseguró el presidente de Estados de Unidos

10 de mayo de 2026 - 7:51 PM

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, insiste en que Irán fue derrotado. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

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“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país.

Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa “Full Measure”, aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido “derrotado” pero “eso no significa que estén acabados”, y amenazó con atacar más “objetivos”.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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