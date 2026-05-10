Kuwait y Emiratos Árabes Unidos ponen a prueba el cese al fuego con Irán tras ataques de dron contra un carguero

Dubái - El frágil alto el fuego en la guerra con Irán volvió a ponerse a prueba el domingo cuando un dron provocó un pequeño incendio en un barco frente a la costa de Catar, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reportaron sendas intrusiones de drones en su espacio aéreo.

Emiratos Árabes Unidos culpó a Irán por el último ataque, la última amenaza a un alto el fuego iniciado hace un mes, que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que sigue en vigor.

No se reportaron víctimas , y nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de los incidentes.

Irán y sus grupos aliados armados poseen una gran flota de drones y los han utilizado para llevar a cabo cientos de ataques desde que comenzó la guerra. Los episodios del domingo eran nuevas últimas amenazas al alto el fuego iniciado hace un mes.

El alto el fuego ha enfrentado dificultades, mientras Irán restringe el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica clave para el flujo global de petróleo, y Estados Unidos impone un bloqueo de los puertos iraníes.

PUBLICIDAD

Washington está esperando la respuesta de Irán a una nueva propuesta de un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho a la navegación y revertir su programa nuclear. Trump ha reiterado amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear.

1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco 1 / 19 En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) Francisco Seco Compartir

Irán ha bloqueado en gran medida la vía crítica para la energía global desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero, lo que provocó un aumento global en los precios del combustible y sacudió los mercados mundiales.

Uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán. La agencia nuclear de la ONU dice que Irán tiene más de 970 libras (440 kilogramos) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un paso técnico corto de niveles de grado armamentístico.

En una entrevista con medios estatales iraníes, un portavoz del ejército iraní dijo que las fuerzas estaban en “plena disposición” para proteger los recintos nucleares donde se almacena el uranio.

“Consideramos posible que pudieran tener la intención de robarlo mediante operaciones de infiltración u operaciones helitransportadas”, dijo el general de brigada Akrami Nia a la agencia de noticias IRNA a última hora del sábado. No ofreció más detalles.

La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente sigue en su complejo nuclear de Isfahan, dijo el mes pasado a The Associated Press el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi.

PUBLICIDAD

La instalación de Isfahan fue bombardeada por Estados Unidos e Israel en la guerra de 12 días del año pasado, y enfrentó ataques menos intensos en la guerra de este año.

Ataques con drones apuntan a naciones árabes del Golfo

El Ministerio emiratí de Defensa dijo el domingo que derribó dos drones y culpó del ataque a Irán.

En Kuwait, el portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al Otaibi, dijo que drones hostiles entraron en el espacio aéreo del país a primera hora del domingo, y que las fuerzas respondieron “de acuerdo con los procedimientos establecidos”. El ministerio no dijo de dónde procedían los drones.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Catar dijo que un dron apuntó a un mercante que navegaba de Abu Dabi hacia un puerto del sur, provocando un pequeño incendio que fue extinguido. La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó que el ataque ocurrió a 23 millas náuticas (43 kilómetros) al noreste de la capital de Catar, Doha. No dio detalles sobre el propietario u origen del barco, y nadie reclamó la responsabilidad del suceso.

Ha habido varia agresiones contra barcos en el golfo Pérsico durante la última semana. El viernes, Estados Unidos atacó dos petroleros iraníes después de que dijo que los petroleros intentaran violar su bloqueo de los puertos de Irán.

La Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán el domingo reiteró su advertencia de que cualquier ataque contra petroleros iraníes o embarcaciones comerciales sería respondido con un “fuerte asalto” contra una de las bases de Estados Unidos en la región y barcos enemigos.

PUBLICIDAD

Pakistán continúa mediando durante el alto el fuego. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, dijo el domingo que recibió una llamada de su homólogo qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante la cual los dos líderes discutieron la evolución de la situación regional y revisaron los esfuerzos de paz en curso.

Sharif escribió en X que los países compartían “lazos fraternales” y dijo que esperaba con interés una próxima visita catarí a Pakistán.

___