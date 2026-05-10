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Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de Estados Unidos: aquí lo que propone

Pakistán fue el país mediador entre ambas partes

10 de mayo de 2026 - 10:33 AM

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE.UU., que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada. (Vahid Salemi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - Irán envió este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador, según informó la agencia íraní IRNA.

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El medio estatal reportó que la respuesta de la República Islámica fue enviada hoy al mediador paquistaní y que propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE.UU., que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que esperaba que Irán enviara su respuesta el sábado y aseguró que, si no hay entendimiento con ese país, volverá a reactivar la operación Proyecto Libertad para escoltar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz por las restricciones impuestas por la República Islámica.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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