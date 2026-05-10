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No ha sido visto en dos meses: Irán asegura que Mojtaba Jameneí está en “perfecta salud”

El nuevo líder supremo resultó herido en el bombardeo israelí-estadounidense que cobró las vidas de su esposa y su padre

10 de mayo de 2026 - 9:48 AM

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Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. En la foto, el fallecido ayatolá y padre de Mojtaba.
1 / 6 | No ha sido visto en dos meses: Irán asegura que Mojtaba Jameneí está en “perfecta salud”. Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, goza de “perfecta salud” a pesar de que dos meses después de su nombramiento como máxima autoridad de la República Islámica no ha aparecido en público, informó el clérigo y jefe de protocolo de su oficina, Mazaher Hoseini.

“Está en perfecta salud”, aseguró Hoseini en un discurso durante una reciente concentración de partidarios de la República Islámica, según informó la pasada noche la agencia ILNA.

Hoseini reconoció, no obstante, que Jameneí sufrió lesiones en una rótula y en la espalda al ser alcanzado por la onda expansiva del bombardeo israelí-estadounidense del 28 de febrero, en el que fallecieron su esposa y su padre y predecesor, Ali Jameneí, entre otros.

“La lesión en la espalda ya se ha recuperado durante este tiempo y la de la rodilla mejorará pronto”, sostuvo.

El funcionario rechazó además los informes de medios internacionales sobre supuestas heridas faciales.

“Lo que dicen los enemigos sobre una lesión en su frente es falso. Solo tiene un pequeño corte detrás de la oreja que ha sido tratada”, agregó Hoseini.

Mojtaba fue nombrado líder supremo de la República Islámica el 8 de marzo, pero en estos dos meses nadie lo ha visto ni escuchado, lo que generó especulaciones sobre su estado de salud.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

Hasta ahora, el nuevo líder supremo iraní ha emitido comunicados que han sido leídos por presentadores en la televisión estatal o difundidos en redes sociales.

Sin embargo, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el comandante del Cuartel Central de Jatam al Anbiya, el general Ali Abdolahi, han asegurado en los últimos días que han mantenido encuentros con Jameneí.

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