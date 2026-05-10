1 / 6 No ha sido visto en dos meses: Irán asegura que Mojtaba Jameneí está en “perfecta salud”

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.

The Associated Press