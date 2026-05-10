Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa León XIV agradece la acogida del pueblo de las Islas Canarias al crucero con brote de hantavirus

El MV Hondius llegó a aguas frente a Tenerife el domingo y los pasajeros desembarcan poco a poco

10 de mayo de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación.Dos de los pasajeros desembarcados que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius bajaron en el puerto de Granadilla de Abona. Mientras, médicos militares del Ejército Británico se lanzan en paracaídas sobre Tristan da Cunha, donde uno de los 221 residentes tiene un caso sospechoso de hantavirus.
1 / 16 | El papa León XIV agradece la acogida del pueblo de las Islas Canarias al crucero con brote de hantavirus. Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. - Ramón de la Rocha
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV agradeció este domingo “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias” por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

RELACIONADAS

“¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”, dijo el pontífice en español tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.

A pesar del brote inicial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que todos los ocupantes del barco están aparentemente sanos y continúan sin experimentar síntomas.

El pontífice añadió en su mensaje al pueblo canario: “¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!”.

El papa visitará Canarias los días 11 y 12 de junio dentro de su visita oficial a España, con paradas en Tenerife y Gran Canaria.

El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa.La primera aparición del nuevo pontífice ante la multitud en la Plaza de San Pedro.El papa León XIV se dirige a los fieles después de impartir la bendición Urbi et Orbi (“a la ciudad de Roma y al mundo”) desde la logia central de la Basílica de San Pedro.
1 / 100 | Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC

El desembarco del pasaje del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó este domingo en la isla de Tenerife, donde los pasajeros y tripulantes están siendo evacuados y repatriados.

No obstante, la OMS ha precisado que es necesario proceder a un periodo de aislamiento de 42 días, dado que el virus puede tardar hasta seis semanas en manifestarse.

Tags
Papa León XIVHantavirusCrucerosIslas CanariasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: