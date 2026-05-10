1 / 16 El papa León XIV agradece la acogida del pueblo de las Islas Canarias al crucero con brote de hantavirus

Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación.

Ramón de la Rocha