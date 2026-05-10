Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere baleada una mujer de 30 años en su residencia en Vieques

Mientras, horas después, la Policía encontró el cuerpo de un hombre debajo de un puente en Carolina

10 de mayo de 2026 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Homicidios del CIC del área de Fajardo y el fiscal Daniel Feliciano Rivera se hicieron cargo de la investigación del crimen en Vieques. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una mujer de 30 años fue asesinada en la noche del sábado en su residencia en Vieques, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con un informe preliminar de la Uniformada, la muerte violenta fue reportada a las 11:16 p.m. del sábado, en el sector Villa Hugo.

La mujer fue identificada como Yaileese Mariel Pérez Cintrón. Las autoridades encontraron su cuerpo baleado dentro de la casa, tras recibir una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 9-1-1.

No se precisaron más detalles sobre la llamada de emergencia o los elementos presentes en la escena del crimen.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo y el fiscal Daniel Feliciano Rivera se hicieron cargo de la investigación.

Cuerpo baleado debajo de un puente

Horas después, la Policía investiga el hallazgo, en la madrugada de este domingo, del cuerpo sin vida de un hombre baleado bajo un puente de la PR-66, en Carolina.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en la carretera 857, en el barrio Canovanillas. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la presencia de una persona herida de bala en el área, pero los agentes que llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida sobre el pavimento.

De inmediato, el hombre no había sido identificado.

Este fue descrito como “de tez blanca, cabello castaño oscuro, ojos marrones, aproximadamente 5’8” de estatura y unas 175 libras de peso". El hombre tenía barba y tatuajes en el lado de derecho del rostro, el cuello, los dos brazos y el pecho. El tatuaje en el cuello lee “L E”, precisó la Policía. Este vestía camiseta, pantalón corto y calzado deportivo marca Nike, todo de color negro.

La División de Homicidios del CIC de Carolina y la fiscal Lismar Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoViequesCarolinaAsesinatosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: