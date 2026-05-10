Muere baleada una mujer de 30 años en su residencia en Vieques

Una mujer de 30 años fue asesinada en la noche del sábado en su residencia en Vieques, informó la Policía.

De acuerdo con un informe preliminar de la Uniformada, la muerte violenta fue reportada a las 11:16 p.m. del sábado, en el sector Villa Hugo.

La mujer fue identificada como Yaileese Mariel Pérez Cintrón. Las autoridades encontraron su cuerpo baleado dentro de la casa, tras recibir una llamada telefónica al Sistema de Emergencias 9-1-1.

No se precisaron más detalles sobre la llamada de emergencia o los elementos presentes en la escena del crimen.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo y el fiscal Daniel Feliciano Rivera se hicieron cargo de la investigación.

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Cuerpo baleado debajo de un puente

Horas después, la Policía investiga el hallazgo, en la madrugada de este domingo, del cuerpo sin vida de un hombre baleado bajo un puente de la PR-66, en Carolina.

Las autoridades informaron que los hechos ocurrieron en la carretera 857, en el barrio Canovanillas. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la presencia de una persona herida de bala en el área, pero los agentes que llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida sobre el pavimento.

De inmediato, el hombre no había sido identificado.

Este fue descrito como “de tez blanca, cabello castaño oscuro, ojos marrones, aproximadamente 5’8” de estatura y unas 175 libras de peso". El hombre tenía barba y tatuajes en el lado de derecho del rostro, el cuello, los dos brazos y el pecho. El tatuaje en el cuello lee “L E”, precisó la Policía. Este vestía camiseta, pantalón corto y calzado deportivo marca Nike, todo de color negro.