Robo de película: rompen pared y cargan con más de $24,000 en joyería en Cidra

La Policía investiga un escalamiento reportado durante la madrugada de este sábado en la joyería Los Bravos, en la calle Vicente Muñoz Barrios, en Cidra.

Según la información preliminar, una persona rompió una pared de concreto del establecimiento y logró acceso al interior del negocio.

Allí, la persona se habría apropiado de múltiples artículos de joyería, entre ellos, cadenas de oro, pulseras, relojes y pantallas, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, la propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $24,100.