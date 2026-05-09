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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo de película: rompen pared y cargan con más de $24,000 en joyería en Cidra

Según la Policía, la persona se habría apropiado de cadenas de oro, pulseras, relojes y pantallas

9 de mayo de 2026 - 11:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joyas
Agentes adscritos a la DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan con la investigación. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento reportado durante la madrugada de este sábado en la joyería Los Bravos, en la calle Vicente Muñoz Barrios, en Cidra.

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Según la información preliminar, una persona rompió una pared de concreto del establecimiento y logró acceso al interior del negocio.

Allí, la persona se habría apropiado de múltiples artículos de joyería, entre ellos, cadenas de oro, pulseras, relojes y pantallas, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, la propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $24,100.

Agentes adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoEscalamientoRobosJoyería
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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