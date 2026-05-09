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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a menor de 16 años desaparecida en Cayey

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para dar con su paradero

9 de mayo de 2026 - 12:53 PM

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La joven Jonaida Zoé Santiago Pérez fue vista por última vez el jueves, 7 de mayo. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una menor de 16 años reportada como desaparecida.

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La joven, identificada como Jonaida Zoé Santiago Pérez, fue vista por última vez el jueves, 7 de mayo, en el barrio Culebras Abajo, en Cayey.

Según la descripción ofrecida por las autoridades, la adolescente es de tez blanca, mide aproximadamente 5 pies de estatura, pesa 140 libras y tiene ojos y cabello marrones. Al momento de su desaparición vestía un mahón corto color azul y botas marrón.

La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

De tener datos sobre su paradero, pueden comunicarse con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas al 787-744-0322, 787-744-7252 extensiones 1253 y 1260, o al 787-343-2020. También pueden utilizar las redes sociales oficiales de la Policía de Puerto Rico en X (@PRPDNoticias) y Facebook.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersonas desaparecidasCayey
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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