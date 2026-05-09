Buscan a menor de 16 años desaparecida en Cayey
La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda ciudadana para dar con su paradero
9 de mayo de 2026 - 12:53 PM
9 de mayo de 2026 - 12:53 PM
La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una menor de 16 años reportada como desaparecida.
La joven, identificada como Jonaida Zoé Santiago Pérez, fue vista por última vez el jueves, 7 de mayo, en el barrio Culebras Abajo, en Cayey.
Según la descripción ofrecida por las autoridades, la adolescente es de tez blanca, mide aproximadamente 5 pies de estatura, pesa 140 libras y tiene ojos y cabello marrones. Al momento de su desaparición vestía un mahón corto color azul y botas marrón.
La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizarla.
De tener datos sobre su paradero, pueden comunicarse con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas al 787-744-0322, 787-744-7252 extensiones 1253 y 1260, o al 787-343-2020. También pueden utilizar las redes sociales oficiales de la Policía de Puerto Rico en X (@PRPDNoticias) y Facebook.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: