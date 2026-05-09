Buscan a menor de 16 años desaparecida en Cayey

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de una menor de 16 años reportada como desaparecida.

La joven, identificada como Jonaida Zoé Santiago Pérez, fue vista por última vez el jueves, 7 de mayo, en el barrio Culebras Abajo, en Cayey.

Según la descripción ofrecida por las autoridades, la adolescente es de tez blanca, mide aproximadamente 5 pies de estatura, pesa 140 libras y tiene ojos y cabello marrones. Al momento de su desaparición vestía un mahón corto color azul y botas marrón.

La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizarla.