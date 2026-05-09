Formulan cargos contra hijo que presuntamente agredió con un tubo a su padre de 64 años

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió con un tubo a su padre.

Tras examinar la prueba presentada por el fiscal Roberto Cuerdas, Padilla Galiano encontró causa y fijó al imputado Jinno Bourdoin Molini, de 30 años y residente de Las Marías, una fianza de $15,000, la cual no prestó.

La Policía confirmó que Bourdoin Molini fue ingresado en la Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas) en Ponce hasta la vista preliminar, pautada para el 22 de mayo.

El imputado enfrenta cargos por los delitos de maltrato de una persona de edad avanzada, así como por uso y/o portación de un arma blanca.

Según la investigación realizada por la Policía, los presuntos hechos ocurrieron el 7 de mayo, “cuando Bourdoin Molini utilizando un arma blanca (tubo), agredió al perjudicado (padre), un adulto mayor de 64 años en diferentes partes del cuerpo”, resaltó la Uniformada en el informe preliminar.