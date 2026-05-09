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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Formulan cargos contra hijo que presuntamente agredió con un tubo a su padre de 64 años

La Policía indicó que los hechos ocurrieron el 7 de mayo en el Municipio de Las Marías

9 de mayo de 2026 - 1:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El número de arrestos en San Juan, Caguas y Aguadilla es mínimo.
El hombre quedó ingresado en prisión. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente agredió con un tubo a su padre.

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Tras examinar la prueba presentada por el fiscal Roberto Cuerdas, Padilla Galiano encontró causa y fijó al imputado Jinno Bourdoin Molini, de 30 años y residente de Las Marías, una fianza de $15,000, la cual no prestó.

La Policía confirmó que Bourdoin Molini fue ingresado en la Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas) en Ponce hasta la vista preliminar, pautada para el 22 de mayo.

El imputado enfrenta cargos por los delitos de maltrato de una persona de edad avanzada, así como por uso y/o portación de un arma blanca.

Según la investigación realizada por la Policía, los presuntos hechos ocurrieron el 7 de mayo, “cuando Bourdoin Molini utilizando un arma blanca (tubo), agredió al perjudicado (padre), un adulto mayor de 64 años en diferentes partes del cuerpo”, resaltó la Uniformada en el informe preliminar.

Jinno Bourdoin Molini, de 30 años y residente de Las Marías.
Jinno Bourdoin Molini, de 30 años y residente de Las Marías. (Suministrada)
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Breaking NewsTribunalesPolicía de Puerto RicoAgresionesMayagüezTribunal de MayagüezLas Cucharas Ponce
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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