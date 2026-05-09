Avión de Frontier “golpea” a una persona que saltó una valla en el aeropuerto de Denver

Un avión de Frontier Airlines atropelló y mató a un peatón en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver durante el despegue, informaron las autoridades aeroportuarias, lo que provocó un incendio en un motor y obligó a los pasajeros a desalojar.

El avión, que cubría la ruta de Denver al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, “reportó haber golpeado a un peatón durante el despegue en DEN aproximadamente a las 11:19 p.m. del viernes”, escribió la cuenta oficial del aeropuerto en X.

Un portavoz del aeropuerto indicó que el peatón, que saltó una valla perimetral, murió. Señaló que la persona, que no ha sido identificada, fue impactada dos minutos después de ingresar al aeropuerto. No se cree que fuera un empleado del aeropuerto.

“Nos estamos deteniendo en la pista”, le dice el piloto a la torre de control, según el sitio ATC.com. “Acabamos de golpear a alguien. Tenemos un incendio en un motor”.

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El piloto le dijo al controlador de tránsito aéreo que tenían “231 almas” a bordo y que “un individuo estaba caminando por la pista”.

El controlador de tránsito aéreo responde que “ya están saliendo los camiones”, antes de que el piloto le diga a la torre que “tenemos humo en la aeronave. Vamos a evacuar en la pista”.

Frontier Airlines señaló en un comunicado que el vuelo 4345 fue el involucrado en la colisión y que “se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue”. No estaba claro si el humo estaba relacionado con el impacto con el peatón.

“El Airbus A321 transportaba a 224 pasajeros y siete miembros de la tripulación”, indicó la aerolínea. “Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad”.

Luego, los pasajeros fueron evacuados por los toboganes y el equipo de emergencia los trasladó en autobús a la terminal. El portavoz del aeropuerto dijo que 12 pasajeros sufrieron lesiones leves y cinco fueron llevados a hospitales locales.

El Aeropuerto de Denver informó que se notificó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y que la pista 17L, donde ocurrió el incidente, permanecerá cerrada mientras se realiza una investigación. Se espera que reabra más tarde hoy.

Apenas un día antes, un empleado de Delta Air Lines murió trabajando en el Aeropuerto Internacional de Orlando. En un comunicado, la aerolínea indicó que el empleado falleció la noche del jueves sin proporcionar detalles del incidente ni el nombre del trabajador.