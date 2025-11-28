Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frontier lanza vuelos desde $19 a destinos de Estados Unidos y Latinoamérica

Los consumidores tendrán disponible la oferta hasta el 30 de noviembre

28 de noviembre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La oferta de Frontier aplica a algunas fechas específicas hasta el 28 de febrero de 2026 y para la tarifa básica con artículo personal como único equipaje. (CJ GUNTHER)
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

En esta edición del Black Friday, Frontier puso en oferta dos millones de espacios en vuelos que comienzan en $24 por vía y desde $19 para miembros de su programa de lealtad Discount Den.

Los consumidores tendrán disponible la oferta hasta el 30 de noviembre, si compran sus boletos directamente por el sitio web o la aplicación móvil de Frontier.

La oferta aplica a algunas fechas específicas hasta el 28 de febrero de 2026 y para la tarifa básica con artículo personal como único equipaje. También requiere comprar el vuelo al menos con siete días de anticipación, detalló la aerolínea mediante comunicado.

“Frontier te trae directamente las ofertas de Black Friday”, comunicó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier Airlines. “Ahora es el momento perfecto para planificar una escapada de invierno y disfrutar un escape asequible a destinos en todo Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica”.

Los vuelos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín aparecen desde $37 por vía para la ruta hacia la Ciudad de Nueva York y fechas tan cercanas como el 15 de diciembre.

Por menos de $40 también aparecen vuelos a Philadephia y Miami.

Mientras, las rutas populares a Orlando y Tampa van desde $46 a $60.

Los viajes a Santo Domingo también se incluyen en la oferta, con vuelos desde $56.

Sobre la oferta para los miembros existentes del programa Discount Den, Frontier anunció que las tarifas desde $19 aplican para boletos propios y de hasta ocho personas adicionales. Y, hasta el 30 de noviembre, aquellas personas que se sumen por primera vez a este programa pagarán 50% del costo usual de $99.

A su vez, la línea aérea de bajo costo reiteró que ha implementado cambios sustanciales a sus ofrecimientos en términos de las opciones y servicios a los viajeros, que engloba bajo el lema corporativo “The New Frontier”. Entre estas mencionó mejoras a las opciones de separar asientos con más espacio para los brazos y las piernas y hasta la garantía de que el asiento del medio se mantenga vacío.

Además, a partir de 2026, Frontier comenzará a ofrecer asientos de primera clase, que combinen comodidad y precios accesibles.

Líneas aéreas, Frontier Airlines, Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, Black Friday
