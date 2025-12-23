Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 03:45 PM
S&P 500
6863.65
-0.22%
·
Dow Jones
48362.68
0.47%
·
Nasdaq
23428.83
0.52%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frontier comienza a volar entre San Juan y el aeropuerto La Guardia en Nueva York

La aerolínea ahora sirve a 21 destinos desde el aeropuerto principal de Puerto Rico

23 de diciembre de 2025 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frontier Airlines es una de las tres aerolíneas con mayor demanda en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. (The Associated Press)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Frontier Airlines comenzó a volar entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y el aeropuerto La Guardia, en Nueva York (LGA).

RELACIONADAS

La ruta, que consta de una frecuencia semanal, está disponible con tarifas desde $79, informó la aerolínea de bajo costo.

El primer vuelo entre ambos aeropuertos se produjo el sábado pasado.

“Hay mucho por lo que entusiasmarse con la llegada del nuevo año, desde la expansión de nuestra red hasta el lanzamiento de nuestra experiencia de Primera Clase, y nos complace ofrecer opciones de vuelos aún más asequibles tanto a los turistas que visitan Puerto Rico como a los residentes locales que viajan a Nueva York”, dijo Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier Airlines, en un comunicado de prensa.

Mientras, Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, expresó que “esta nueva ruta no solo fortalece la conexión entre Puerto Rico y la ciudad de Nueva York, sino que también diversifica los aeropuertos que sirven a Puerto Rico”.

“Nos entusiasma ver cómo Frontier continúa invirtiendo en nuestro destino y en el desarrollo de la economía de nuestros visitantes. Trabajaremos juntos para garantizar el éxito de estas rutas y contribuir a generar la actividad económica que sustenta a las más de 100,000 familias que dependen de la industria turística puertorriqueña”, agregó Pérez.

Con esta nueva ruta, Frontier ahora vuela a 21 destinos desde la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

Además del SJU, la aerolínea de bajo costo opera en los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla.

El año pasado, Frontier se convirtió en la primera aerolínea en contar con una base de tripulación en el aeropuerto principal de Puerto Rico.

Tags
TurismoFrontier AirlinesAeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: