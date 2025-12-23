Frontier comienza a volar entre San Juan y el aeropuerto La Guardia en Nueva York

Frontier Airlines comenzó a volar entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y el aeropuerto La Guardia, en Nueva York (LGA).

La ruta, que consta de una frecuencia semanal, está disponible con tarifas desde $79, informó la aerolínea de bajo costo.

El primer vuelo entre ambos aeropuertos se produjo el sábado pasado.

“Hay mucho por lo que entusiasmarse con la llegada del nuevo año, desde la expansión de nuestra red hasta el lanzamiento de nuestra experiencia de Primera Clase, y nos complace ofrecer opciones de vuelos aún más asequibles tanto a los turistas que visitan Puerto Rico como a los residentes locales que viajan a Nueva York”, dijo Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier Airlines, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Mientras, Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, expresó que “esta nueva ruta no solo fortalece la conexión entre Puerto Rico y la ciudad de Nueva York, sino que también diversifica los aeropuertos que sirven a Puerto Rico”.

“Nos entusiasma ver cómo Frontier continúa invirtiendo en nuestro destino y en el desarrollo de la economía de nuestros visitantes. Trabajaremos juntos para garantizar el éxito de estas rutas y contribuir a generar la actividad económica que sustenta a las más de 100,000 familias que dependen de la industria turística puertorriqueña”, agregó Pérez.

Con esta nueva ruta, Frontier ahora vuela a 21 destinos desde la principal instalación aeroportuaria de Puerto Rico.

Además del SJU, la aerolínea de bajo costo opera en los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla.