Frontier Airlines lanza oferta especial para vuelos desde San Juan

Frontier Airlines informó que los clientes de la aerolínea de bajo costo podrán encontrar tarifas desde $109.09 para viajes de ida y vuelta saliendo del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

Los boletos deben adquirirse antes de las 11:59 p.m., hora del Este, de mañana, miércoles, 21 de agosto.

“Cerramos el verano por todo lo alto en Puerto Rico con una rebaja drástica en las tarifas y viajes asequibles a muchos destinos emocionantes”, indicó Jeff Werkheiser, director sénior de Marca y Fidelización del Cliente de Frontier Airlines. “Ahora es el momento perfecto para planificar una escapada de última hora en septiembre con Frontier y ahorrar dinero extra para gastar en su destino”.

Las tarifas en oferta son válidas para viajes directos, entre el 2 al 30 de septiembre, pero solo en días seleccionados de la semana.

Según Frontier, se requiere la compra con 14 días de anticipación. No todos los mercados están disponibles para todas las fechas de viaje y, además, es necesaria la compra de un vuelo de ida y vuelta.

De otra parte, la aerolínea destacó que los miembros de Frontier Miles podrán acumular el triple de millas al reservar su viaje antes del 26 de agosto y volar antes del 19 de noviembre.

Los miembros deben inscribirse en la oferta antes de reservar su viaje, se informó.