21 de agosto de 2025
NegociosTurismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frontier Airlines lanza oferta especial para vuelos desde San Juan

Los clientes podrán conseguir vuelos desde $109.09 para días seleccionados en el mes de septiembre

20 de agosto de 2025 - 7:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frontier Airlines opera en los aeropuertos de San Juan, Ponce y Aguadilla. (The Associated Press)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Frontier Airlines informó que los clientes de la aerolínea de bajo costo podrán encontrar tarifas desde $109.09 para viajes de ida y vuelta saliendo del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

Los boletos deben adquirirse antes de las 11:59 p.m., hora del Este, de mañana, miércoles, 21 de agosto.

“Cerramos el verano por todo lo alto en Puerto Rico con una rebaja drástica en las tarifas y viajes asequibles a muchos destinos emocionantes”, indicó Jeff Werkheiser, director sénior de Marca y Fidelización del Cliente de Frontier Airlines. “Ahora es el momento perfecto para planificar una escapada de última hora en septiembre con Frontier y ahorrar dinero extra para gastar en su destino”.

Las tarifas en oferta son válidas para viajes directos, entre el 2 al 30 de septiembre, pero solo en días seleccionados de la semana.

Según Frontier, se requiere la compra con 14 días de anticipación. No todos los mercados están disponibles para todas las fechas de viaje y, además, es necesaria la compra de un vuelo de ida y vuelta.

De otra parte, la aerolínea destacó que los miembros de Frontier Miles podrán acumular el triple de millas al reservar su viaje antes del 26 de agosto y volar antes del 19 de noviembre.

Los miembros deben inscribirse en la oferta antes de reservar su viaje, se informó.

Con sede en Denver, Colorado, Frontier Airlines es una subsidiaria de Frontier Group Holdings. En Puerto Rico, la aerolínea tiene presencia en los aeropuertos de San Juan, Ponce y Aguadilla.

José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
