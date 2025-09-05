Opinión
5 de septiembre de 2025
NegociosTurismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Frontier Airlines volará entre San Juan y el aeropuerto La Guardia en Nueva York

La aerolínea sirve a 22 destinos desde el aeropuerto principal de Puerto Rico

5 de septiembre de 2025 - 12:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Frontier lanzó una oferta con boletos desde $39 para viajes de una vía, desde ciertos mercados que incluyen a Puerto Rico, para viajar a Orlando.
Frontier informó que los clientes podrán encontrar tarifas desde $49. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Frontier Airlines anunció que comenzará a volar entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y el aeropuerto La Guardia, en Nueva York (LGA) desde finales de este año.

RELACIONADAS

El servicio, que operará semanalmente, arrancará el 20 de diciembre. Con tal ruta, Frontier elevará a 22 destinos el total de servicios sin escalas desde el SJU.

“Estamos encantados de continuar nuestro crecimiento en SJU, brindando opciones de viaje asequibles y convenientes a más turistas que buscan visitar el hermoso Puerto Rico, así como a los locales que se conectan a lugares en los Estados Unidos continentales”, afirmó Josh Flyr, vicepresidente de Diseño de Redes y Operaciones de Frontier Airlines, en un comunicado de prensa.

Como parte del lanzamiento de la nueva ruta aérea, Frontier informó que los clientes podrán encontrar tarifas desde $49.

Además del SJU, la aerolínea de bajo costo opera en los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla.

En 2024, Frontier se convirtió en la primera aerolínea en contar con una base de tripulación en el aeropuerto principal de Puerto Rico.

Tags
TurismoFrontier Airlines
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
