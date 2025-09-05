Frontier Airlines volará entre San Juan y el aeropuerto La Guardia en Nueva York

Frontier Airlines anunció que comenzará a volar entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y el aeropuerto La Guardia, en Nueva York (LGA) desde finales de este año.

El servicio, que operará semanalmente, arrancará el 20 de diciembre. Con tal ruta, Frontier elevará a 22 destinos el total de servicios sin escalas desde el SJU.

“Estamos encantados de continuar nuestro crecimiento en SJU, brindando opciones de viaje asequibles y convenientes a más turistas que buscan visitar el hermoso Puerto Rico, así como a los locales que se conectan a lugares en los Estados Unidos continentales”, afirmó Josh Flyr, vicepresidente de Diseño de Redes y Operaciones de Frontier Airlines, en un comunicado de prensa.

Como parte del lanzamiento de la nueva ruta aérea, Frontier informó que los clientes podrán encontrar tarifas desde $49.

Además del SJU, la aerolínea de bajo costo opera en los aeropuertos Mercedita (PSE), en Ponce, y Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla.