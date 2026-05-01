Frontier Airlines “pausa” su ruta San Juan-Santo Domingo

Frontier Airlines pausó vuelo entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y el Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ), en Santo Domingo, República Dominicana.

La aerolínea, sin embargo, mantiene la conexión aérea con el país vecino, ya que sigue volando entre la principal aeroportuaria de Puerto Rico y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ).

En declaraciones escritas, la aerolínea rechazó que haya cancelado la ruta San Juan-Santo Domingo y aseguró que “solo estamos implementando nuestra pausa estacional habitual en esta ruta y planificamos reanudar el servicio a finales de este año”.

Mientras ello ocurre, tanto la aerolínea dominicana Arajet como JetBlue siguen volando a Santo Domingo y Punta Cana. JetBlue, de igual forma, está operando una ruta entre el SJU y el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI), en Santiago.

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Recientemente, este diario reportó que, para el segundo trimestre del año, Frontier Airlines trasladó el 17% de la capacidad que tenía en Puerto Rico durante el 2025 a otros mercados, al tiempo que Southwest Airlines movió el 4%.

En el caso de Frontier Airlines, hasta diciembre del año pasado, la línea aérea volaba a 21 destinos desde el SJU.

En una entrevista previa, Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, el operador privado del SJU, dijo que los movimientos de las aerolíneas responden a “ajustes estratégicos dentro de la industria aérea”.

Destacó los recientes acontecimientos geopolíticos, presiones operacionales y eventos puntuales como el proceso de quiebra de Spirit Airlines.

“Estos ajustes responden a decisiones estratégicas de las aerolíneas a nivel global y no son exclusivos de Puerto Rico”, recalcó Hernández.

Pese a este escenario, datos compartidos por Discover Puerto Rico apuntan a que la capacidad de asientos programada desde Estados Unidos y los mercados internacionales no caribeños aumentará 1% durante este trimestre en el SJU.

Ello obedece a que American Airlines está aumentando capacidad hacia San Juan en un 17%, al igual que United Airlines (11 %) y la aerolínea de bajo costo Avelo (62%).