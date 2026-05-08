Formulan cargos contra hombre de Gurabo imputado de agredir sexualmente a una menor de 12 años

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto, en la tarde de este viernes, contra un hombre de Gurabo bajo cargos de agresión sexual contra una menor de 12 años en hechos registrados en 2020.

La Policía indicó, en declaraciones escritas, que la fiscal Kristal Feliciano formuló un cargo de agresión sexual contra Emanuel García Rodríguez, de 25 años. La Uniformada añadió que se formularon otros cargos, pero no fueron mencionados.

Capó Hernández, tras analizar la prueba desfilada, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $600,000 que García Rodríguez no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, señalada para el 19 de mayo.

La División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la pesquisa.

Si usted tiene conocimiento sobre otras posibles víctimas de García Rodríguez, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.