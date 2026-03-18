Libre bajo fianza hombre imputado de someter a menor a un patrón de agresión sexual por 12 años

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un hombre de 46 años imputado por someter a una menor desde sus cuatro hasta sus 16 años a un patrón de agresión sexual.

Conforme a la investigación de la Policía, José M. Rodríguez Rodríguez, residente en Gurabo, habría cometido los hechos en el mencionado municipio.

El caso fue consultado con la fiscal Alejandra M. Torres, quien radicó cargos por agresión sexual y proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado.

Tras evaluar la prueba, Capó Hernández determinó causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $40,000, la cual prestó, por lo que fue dejado en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 25 de marzo.