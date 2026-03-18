Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Libre bajo fianza hombre imputado de someter a menor a un patrón de agresión sexual por 12 años

El imputado habría cometido los hechos en el municipio de Gurabo

18 de marzo de 2026 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La agente Nicole Rodríguez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Caguas, estuvo a cargo de la pesquisa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un hombre de 46 años imputado por someter a una menor desde sus cuatro hasta sus 16 años a un patrón de agresión sexual.

RELACIONADAS

Conforme a la investigación de la Policía, José M. Rodríguez Rodríguez, residente en Gurabo, habría cometido los hechos en el mencionado municipio.

El caso fue consultado con la fiscal Alejandra M. Torres, quien radicó cargos por agresión sexual y proxenetismo, rufianismo y comercio de personas agravado.

Tras evaluar la prueba, Capó Hernández determinó causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $40,000, la cual prestó, por lo que fue dejado en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 25 de marzo.

La agente Nicole Rodríguez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, bajo la supervisión de la sargento Hilda González, estuvo a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsAgresión sexualPolicía de Puerto RicoGuraboMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: