Identifican a hombre de 59 años asesinado en Fajardo
Las autoridades también reportaron esta madrugada la muerte a tiros de un hombre en San Juan
3 de mayo de 2026 - 6:42 AM
Actualizado el 3 de mayo de 2026 - 7:45 AM
3 de mayo de 2026 - 6:42 AM
Actualizado el 3 de mayo de 2026 - 7:45 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre de 59 años fue asesinado en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., frente a una residencia en el barrio Quebrada.
Según la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre una persona herida de bala.
“Al llegar los agentes, localizaron a un hombre identificado como Edwin Orlando Rivera Figueroa, de 59 años y residente del lugar, con una herida de bala y sin signos vitales”, indicó el informe policiaco.
Más tarde, en un caso separado, la Uniformada indicó que otro asesinato fue reportado a eso de las 2:22 de la madrugada de hoy, domingo, en un estacionamiento ubicado en la calle Las Palmas de San Juan.
La Policía Municipal de San Juan fue alertada por una llamada al 9-1-1 que reportaba detonaciones en el lugar.
Cuando llegaron agentes de la Policía Municipal de San Juan, encontraron a un hombre con múltiples de heridas de bala y sin signos de vida.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 159 asesinatos en lo que va de este año, 13 más que los 146 registrados a la misma fecha en el 2025.
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