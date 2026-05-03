Identifican a hombre de 59 años asesinado en Fajardo

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre de 59 años fue asesinado en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., frente a una residencia en el barrio Quebrada.

Según la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre una persona herida de bala.

“Al llegar los agentes, localizaron a un hombre identificado como Edwin Orlando Rivera Figueroa, de 59 años y residente del lugar, con una herida de bala y sin signos vitales”, indicó el informe policiaco.

Más tarde, en un caso separado, la Uniformada indicó que otro asesinato fue reportado a eso de las 2:22 de la madrugada de hoy, domingo, en un estacionamiento ubicado en la calle Las Palmas de San Juan.

La Policía Municipal de San Juan fue alertada por una llamada al 9-1-1 que reportaba detonaciones en el lugar.

Cuando llegaron agentes de la Policía Municipal de San Juan, encontraron a un hombre con múltiples de heridas de bala y sin signos de vida.