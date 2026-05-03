Irán presiona para poner fin a la guerra en 30 días pero Donald Trump expresa sus dudas

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos - La última propuesta de Irán a Estados Unidos pide que se resuelvan los problemas entre ambos países en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra en lugar de prorrogar el alto el fuego, según los medios de comunicación iraníes vinculados al Estado.

El presidente Donald Trump dijo el sábado que estaba revisando una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, pero también expresó dudas de que condujera a un acuerdo.

La propuesta de 14 puntos de Irán exige el fin de la guerra, en lugar de una mera prórroga de la tregua.

La propuesta, una refutación del plan estadounidense de nueve puntos, también pide que Estados Unidos levante las sanciones a Irán, ponga fin al bloqueo naval, retire las fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según la agencia semioficial Nour News, que mantiene estrechos vínculos con las organizaciones de seguridad del país.

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Irán envió su respuesta a través de un intermediario pakistaní, informó la agencia de noticias. Pakistán ha acogido negociaciones anteriores entre Irán y Estados Unidos.

Trump rechazó esta semana una propuesta iraní anterior. Sin embargo, las conversaciones han continuado y el frágil alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

También el domingo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, que supervisó las anteriores rondas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes de los últimos enfrentamientos.

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El presidente estadounidense también ofreció un nuevo plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la desembocadura del Golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Irán se mantiene firme en los asuntos del estrecho de Ormuz

El vicepresidente del Parlamento iraní declaró el domingo que Irán “no dará marcha atrás en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a las condiciones anteriores a la guerra”.

Ali Nikzad, que no tiene poder de decisión en el Parlamento, hizo estos comentarios durante una visita a las instalaciones portuarias de la estratégica isla iraní de Larak, situada cerca de la parte más estrecha del estrecho.

“El estrecho de Ormuz pertenece a la República Islámica de Irán”, dijo Ali Nikzad, y añadió que el país estaba trabajando para compensar a las empresas y propiedades dañadas durante la guerra, y que el plan de bloqueo de Trump estaba seguro de fracasar.

Nikzad reiteró la postura de Irán de que cualquier buque no asociado con Estados Unidos o Israel podrá pasar tras pagar un peaje. Estados Unidos ha advertido a las navieras de que podrían enfrentarse a sanciones por pagar a Irán de cualquier forma, incluidos activos digitales, para pasar con seguridad.

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Irán cerró efectivamente el estrecho atacando y amenazando a los barcos después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra el 28 de febrero. Posteriormente, Teherán ofreció a algunos barcos un paso seguro por rutas más cercanas a su costa, cobrando a veces tasas.

Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su maltrecha economía.

1 / 17 | En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán. Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. - Ajit Solanki 1 / 17 En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. Ajit Solanki Compartir

La moneda de Irán sigue cayendo

El domingo, segundo día de la semana laboral en Irán, el rial siguió debilitándose frente al dólar estadounidense. En la calle Ferdowsi de Teherán, el principal centro de cambio de divisas de la capital, el dólar cotizaba a 1,840,000 riales.

Los analistas afirman que es muy probable que la divisa siga bajando en los próximos días.

En diciembre, el rial cotizaba a 1.3 millones por dólar, un mínimo histórico, lo que desencadenó protestas generalizadas por el deterioro de la economía. Los mercados de Teherán siguen inestables, y los precios de algunos productos suben a diario.

Según informaciones publicadas en medios de comunicación iraníes, varias fábricas no han renovado los contratos a sus trabajadores tras las fiestas del nuevo año iraní, y un número considerable de ellos ha perdido su empleo.

Yousef Pezeshkian, hijo y asesor del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en Telegram que tanto Estados Unidos como la República Islámica se consideran vencedores de la guerra y no están dispuestos a dar marcha atrás.

El comité del Nobel pide ayuda para el laureada iraní encarcelada

El Comité Noruego del Nobel instó a Irán a trasladar inmediatamente a la Premio Nobel de la Paz encarcelada Narges Mohammadi para que reciba tratamiento médico en Teherán, tras el grave deterioro de su salud.

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El comité declaró que estaba en contacto con la familia y el abogado de Mohammadi, y que la vida de la ganadora del premio 2023 sigue en peligro si no recibe tratamiento de su equipo médico especializado en Teherán.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Mohammadi se desmayó dos veces en prisión el viernes en la ciudad noroccidental de Zanjan, dijo su fundación, y fue ingresada en un hospital local. Sus abogados han dicho que se cree que sufrió un ataque al corazón a finales de marzo.

“Narges Mohammadi está encarcelada únicamente por su labor pacífica en favor de los derechos humanos. Su vida está ahora en manos de las autoridades iraníes”, declaró el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Mohammadi, de 53 años, abogado defensor de los derechos humanos que ganó el premio estando en prisión, fue detenido en diciembre durante una visita a la ciudad de Mashhad, en el este de Irán, y condenado a siete años más de cárcel.

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