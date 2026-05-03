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El papa León XIV denuncia la frecuente violación de la libertad de prensa en el mundo

El pontífice recordó a “los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia"

3 de mayo de 2026 - 9:31 AM

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El papa León XIV ofreció ofreció sus expresiones desde la ventana del Palacio Apostólico por el rezo del "Regina Caeli", en la Plaza de San Pedro en El Vaticano. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV ha denunciado este domingo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, la frecuente violación de este derecho en todo el mundo y ha recordado a los “numerosos” periodistas víctimas de los conflictos y la violencia.

“Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa patrocinado por la Unesco. Lamentablemente este derecho es a menudo violado, a veces en un modo flagrante y otras oculto”, lamentó desde la ventana del Palacio Apostólico por el rezo del “Regina Caeli”, que sustituye al Ángelus en periodo pascual.

En este sentido, el pontífice estadounidense, que el próximo viernes cumplirá un año desde su elección, también recordó a “los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y de la violencia” en todo el mundo.

Trump mantuvo las críticas, diciendo de León: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo”, y añadió: “Es una persona muy progresista”.“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente en redes sociales.León XIV —quien está en un viaje de 11 días a África a partir del lunes — ha dicho previamente que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.
1 / 14 | Donald Trump vs papa León XIV: Lo que se dijeron. Trump mantuvo las críticas, diciendo de León: “No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo”, y añadió: “Es una persona muy progresista”. - Archivo

Las Naciones Unidas dedican cada 3 de mayo a la libertad de prensa como un derecho “fundamental” para la paz y los derechos humanos.

En su último informe de tendencias mundiales entre 2022 y 20225 se ha registrado el mayor declive para la prensa desde 2012.

Por otro lado, León XIV recordó ante los cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro que el mes de mayo está consagrado a la Virgen María, confiando a su intercesión sus oraciones “por la comunión en la iglesia” y “la paz en el mundo”.

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Breaking NewsPapa León XIVLibertad de prensa
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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