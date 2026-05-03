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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctima de “carjacking” corre para escapar de atacantes enmascarados en San Juan

El robo del vehículo a mano armada ocurrió en la carretera PR-3

3 de mayo de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue atendido inicialmente por la Policía Municipal de San Juan. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un “carjacking” reportado en la tarde de ayer en la PR-3, entrada al barrio Buen Consejo, en San Juan, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, el robo del vehículo a mano armada fue atendido inicialmente por la Policía Municipal de San Juan.

Según el informe policiaco, el querellante manifestó que los hechos ocurrieron cuando se detuvo en la luz roja de un semáforo.

“Allí dos individuos enmascarados, mediante amenaza e intimidación, apuntándole con un arma de fuego, lo despojaron de su auto Hyundai, modelo Accent, color crema claro, del año 2016 y con tablilla ISL-883″, indicó el comunicado de la Policía.

“El perjudicado logró esconderse y posteriormente, éste llegó caminando al cuartel municipal del área”, agregó.

La agente municipal Carla Siaca investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, la cual continuará con la investigación correspondiente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingCarjackingsSan Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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