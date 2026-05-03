Víctima de “carjacking” corre para escapar de atacantes enmascarados en San Juan

Un hombre fue víctima de un “carjacking” reportado en la tarde de ayer en la PR-3, entrada al barrio Buen Consejo, en San Juan, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el robo del vehículo a mano armada fue atendido inicialmente por la Policía Municipal de San Juan.

Según el informe policiaco, el querellante manifestó que los hechos ocurrieron cuando se detuvo en la luz roja de un semáforo.

“Allí dos individuos enmascarados, mediante amenaza e intimidación, apuntándole con un arma de fuego, lo despojaron de su auto Hyundai, modelo Accent, color crema claro, del año 2016 y con tablilla ISL-883″, indicó el comunicado de la Policía.

“El perjudicado logró esconderse y posteriormente, éste llegó caminando al cuartel municipal del área”, agregó.