Un adolescente sufre herida de bala en Fajardo

La Policía informó que un adolescente resultó herido de bala en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., en la barriada Obrera.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un menor de 16 años, mientras se encontraba en la barriada Obrera de este municipio, escuchó disparos y posteriormente se percató de que presentaba una herida de bala en el área del muslo de la pierna izquierda”.

“El menor fue transportado a un hospital del área, donde recibe asistencia médica y su condición fue descrita como estable”, agregó el informe policiaco.

A esa misma hora, las autoridades fueron alertadas sobre un asesinato a tiros en el barrio Quebrada Vueltas.

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La pesquisa quedó a cargo de la agente Luz Milagros Sánchez Torres, adscrita a la División de Homicidios, bajo la dirección del teniente Eliezer Ortiz Castro.

Ambos coordinan con el teniente Víctor L. Osorio Guzmán, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y la fiscal Sandra Cortés Rodríguez, para determinar las circunstancias del crimen