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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un adolescente sufre herida de bala en Fajardo

Los hechos fueron reportados cerca del lugar y la hora en que se registró un asesinato

3 de mayo de 2026 - 7:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El menor fue llevado a un hospital en condición estable. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que un adolescente resultó herido de bala en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., en la barriada Obrera.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un menor de 16 años, mientras se encontraba en la barriada Obrera de este municipio, escuchó disparos y posteriormente se percató de que presentaba una herida de bala en el área del muslo de la pierna izquierda”.

“El menor fue transportado a un hospital del área, donde recibe asistencia médica y su condición fue descrita como estable”, agregó el informe policiaco.

A esa misma hora, las autoridades fueron alertadas sobre un asesinato a tiros en el barrio Quebrada Vueltas.

La pesquisa quedó a cargo de la agente Luz Milagros Sánchez Torres, adscrita a la División de Homicidios, bajo la dirección del teniente Eliezer Ortiz Castro.

Ambos coordinan con el teniente Víctor L. Osorio Guzmán, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y la fiscal Sandra Cortés Rodríguez, para determinar las circunstancias del crimen

“Además, se informó que un vehículo será ocupado para fines de investigación”, apuntó la Uniformada.

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Policía de Puerto RicoFajardoBreaking NewsHeridos de balaMenores de edadAdolescentes
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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