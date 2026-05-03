Un adolescente sufre herida de bala en Fajardo
Los hechos fueron reportados cerca del lugar y la hora en que se registró un asesinato
3 de mayo de 2026 - 7:56 AM
3 de mayo de 2026 - 7:56 AM
La Policía informó que un adolescente resultó herido de bala en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.
De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., en la barriada Obrera.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “un menor de 16 años, mientras se encontraba en la barriada Obrera de este municipio, escuchó disparos y posteriormente se percató de que presentaba una herida de bala en el área del muslo de la pierna izquierda”.
“El menor fue transportado a un hospital del área, donde recibe asistencia médica y su condición fue descrita como estable”, agregó el informe policiaco.
A esa misma hora, las autoridades fueron alertadas sobre un asesinato a tiros en el barrio Quebrada Vueltas.
La pesquisa quedó a cargo de la agente Luz Milagros Sánchez Torres, adscrita a la División de Homicidios, bajo la dirección del teniente Eliezer Ortiz Castro.
Ambos coordinan con el teniente Víctor L. Osorio Guzmán, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, y la fiscal Sandra Cortés Rodríguez, para determinar las circunstancias del crimen
“Además, se informó que un vehículo será ocupado para fines de investigación”, apuntó la Uniformada.
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