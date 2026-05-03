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Arrestan a hombre de 39 años tras el hallazgo de veneno para ratas en comida para bebés en Austria

Las autoridades informaron que interrogaban a un sospechoso, pero no brindaron más detalles del arresto

3 de mayo de 2026 - 8:09 AM

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HiPP respondió retirando del mercado, como medida de precaución, todos sus frascos de comida para bebés vendidos en supermercados SPAR -que incluyen las tiendas SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt- en Austria. (Stanislav Hodina)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Viena - Un sospechoso de 39 años fue detenido en Austria después de que se encontrara veneno para ratas en algunos frascos de comida para bebés de HiPP en estanterías de supermercados de Europa central, indicó el domingo la policía del este de Austria.

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HiPP, que retiró del mercado algunos de sus frascos de comida para bebés en Austria, Eslovaquia y la República Checa después de que el caso saliera a la luz el mes pasado, indicó en un comunicado el sábado que estaba “muy aliviada” por la detención y que proporcionará más actualizaciones a medida que lleguen detalles verificados.

La Oficina de Policía Criminal del estado de Burgenland, que actuaba a instancias de la fiscalía, señaló que se inició una investigación después de que se encontrara raticida en un frasco de comida para bebés comprado en un supermercado de la ciudad de Eisenstadt el 18 de abril.

El sospechoso estaba siendo interrogado, y las autoridades indicaron que no se facilitarían más detalles por el momento. La fiscalía pública de Burgenland anunció una investigación por sospechas de “poner en peligro a la población de forma deliberada”.

La Agencia de Prensa de Austria informó que estaba pendiente un informe pericial sobre la toxicidad del veneno. En total se incautaron cinco frascos de comida para bebés manipulados antes de que pudieran ser consumidos, reportó APA.

Las autoridades habían dicho previamente que creen que la manipulación ocurrió en frascos de 6.7 onzas (190 gramos) de comida para bebés hecha con zanahorias y papas para bebés a partir de 5 meses, que se vendían en supermercados SPAR en Austria.

HiPP respondió retirando del mercado, como medida de precaución, todos sus frascos de comida para bebés vendidos en supermercados SPAR -que incluyen las tiendas SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR y Maximarkt- en Austria. Los vendedores en Eslovaquia y la República Checa también retiraron de la venta todos los frascos para bebés de la marca.

La empresa sostuvo que la retirada no se debió a ningún defecto del producto ni de calidad por su parte, y afirmó que los frascos salieron de sus instalaciones en “perfectas condiciones”.

La policía indicó que, en el momento del hallazgo, un cliente había informado que un frasco parecía haber sido manipulado, pero nadie había consumido la comida para bebés.

HiPP, con sede en Pfaffenhofen, Alemania, indicó que ha sido “víctima de extorsión”, y añadió que un “chantajista” no especificado envió un mensaje a una dirección compartida en el caso, lo que llevó a la compañía a informar de inmediato a la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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