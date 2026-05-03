Investigan el asesinato de adulto mayor en Fajardo

La Policía investiga las circunstancias en las que un adulto mayor fue asesinado en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., frente a una residencia en el barrio Quebrada.

Según la investigación preliminar, la Policía fue alertada sobre un hombre herido de bala que llegó al hospital Caribbean Medical Center de Fajardo.

Cuando llegaron las unidades, encontraron que se trataba de un adulto mayor de aproximadamente 65 años con heridas de bala y sin signos de vida.

Más tarde, en un caso separado, la Uniformada indicó que otro asesinato fue reportado a eso de las 2:22 de la madrugada de hoy, en un estacionamiento ubicado en la calle Las Palmas de San Juan.

La Policía Municipal de San Juan fue alertada por una llamada al 9-1-1 que reportaba detonaciones en el lugar.

Cuando llegaron agentes de la Policía Municipal de San Juan, encontraron a un hombre con múltiples de heridas de bala y sin signos de vida.