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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el asesinato de adulto mayor en Fajardo

Las autoridades también reportaron esta madrugada la muerte a tiros de un hombre en San Juan

3 de mayo de 2026 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon múltiples casquillos de balas de diferentes calibres. (Archivo)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 159 asesinatos en lo que va de este año, 13 más que los 146 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que un adulto mayor fue asesinado en la madrugada de hoy, domingo, en Fajardo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:22 a.m., frente a una residencia en el barrio Quebrada.

Según la investigación preliminar, la Policía fue alertada sobre un hombre herido de bala que llegó al hospital Caribbean Medical Center de Fajardo.

Cuando llegaron las unidades, encontraron que se trataba de un adulto mayor de aproximadamente 65 años con heridas de bala y sin signos de vida.

Más tarde, en un caso separado, la Uniformada indicó que otro asesinato fue reportado a eso de las 2:22 de la madrugada de hoy, en un estacionamiento ubicado en la calle Las Palmas de San Juan.

La Policía Municipal de San Juan fue alertada por una llamada al 9-1-1 que reportaba detonaciones en el lugar.

Cuando llegaron agentes de la Policía Municipal de San Juan, encontraron a un hombre con múltiples de heridas de bala y sin signos de vida.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 159 asesinatos en lo que va de este año, 13 más que los 146 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsFajardoSan JuanAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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