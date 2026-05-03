FEMA intenta reclutar nuevamente a trabajadores cuyos contratos no fueron renovados en enero

Un abogado que representa a la administración de Donald Trump informó el viernes por la noche a un Tribunal de Distrito de Estados Unidos que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a ofrecer nuevos nombramientos a los trabajadores de desastres cuyos contratos la agencia no renovó en enero, revirtiendo una controvertida decisión que llevó a una coalición de sindicatos, grupos científicos y gobiernos locales a demandar a la administración.

La FEMA ha “iniciado contactos para ofrecer nuevos nombramientos” al personal cuyos contratos expiraron las tres primeras semanas de enero, según escribió el viernes el fiscal federal Craig H. Missakian en una notificación remitida al Tribunal de Distrito de San Francisco.

La noticia llega tras meses de incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores de la FEMA contratados por períodos limitados, que constituyen aproximadamente la mitad de la plantilla de la agencia. A principios de esta semana se supo que la FEMA había reincorporado a 14 empleados que estuvieron ocho meses de baja administrativa retribuida por firmar una carta pública en la que criticaban las políticas adoptadas por la FEMA y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés).

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Las acciones son los últimos indicios de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se está alejando del enfoque más duro de su predecesora Kristi Noem hacia la FEMA, antes de que fuera despedida como líder del DHS. También plantean dudas sobre si las medidas son una respuesta a la preocupación de que la agencia de catástrofes no esté preparada para la temporada de huracanes del Atlántico y grandes acontecimientos como la Copa Mundial de la FIFA.

FEMA no respondió inmediatamente a las preguntas formuladas el viernes sobre la notificación del tribunal o sobre cuántos empleados recibieron ofertas de reincorporación. El jueves, un portavoz dijo a The Associated Press que, si bien no hace comentarios sobre acciones específicas de personal, la agencia está “abordando las acciones de personal pendientes para garantizar la estabilidad de la fuerza de trabajo y una fuerza fuerte y desplegable para los próximos eventos nacionales y posibles desastres.”

El cuadro de empleados de guardia de respuesta/recuperación de FEMA, o CORE, trabaja en asignaciones de dos a cuatro años, aunque tradicionalmente se han renovado de forma rutinaria, un sistema que permite a la agencia aumentar y reducir su capacidad según sea necesario. Hay unos 10,000 CORE. Funcionarios y exfuncionarios de la FEMA dijeron a la AP que no es raro que los empleados trabajen durante décadas o incluso se jubilen en los nombramientos de duración limitada.

FEMA dejó de renovar abruptamente los contratos de algunos empleados del CORE a principios de 2026, a medida que iban expirando, y prorrogó otros nombramientos por solo 90 días cada vez. La agencia detuvo las no renovaciones a finales de enero, justo antes de que una fuerte tormenta invernal afectara a varios estados. Para entonces, 159 CORE no habían sido renovados, según una declaración jurada de la jefa temporal de FEMA, Karen S. Evans.

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Una coalición liderada por el sindicato American Federation of Government Employees demandó a la administración por las no renovaciones, alegando que formaban parte de un plan más amplio para reducir a la mitad la plantilla de FEMA y socavaban el mandato del Congreso de garantizar la preparación de la nación ante catástrofes.

En su declaración, Evans negó cualquier plan de eliminación “general” de los CORE, y dijo que las no renovaciones “no amenazan la capacidad de FEMA para llevar a cabo su mandato legal.”

No está claro cómo afectará la decisión de la FEMA a la demanda. Una declaración presentada al tribunal por los abogados de los demandantes el viernes por la tarde decía que responderían “después de una investigación adecuada de los hechos”. Los abogados de los demandantes tenían previsto tomar declaración al ex jefe adjunto de Personal del DHS, Joseph Guy, la semana que viene, en el marco de una investigación en curso sobre la toma de decisiones que condujo a los despidos del CORE.

Un empleado de la FEMA que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación dijo que sabía de al menos dos CORE a los que ya se había vuelto a llamar.

Los funcionarios de la FEMA también anunciaron esta semana que los CORE con contratos que finalizan entre enero y mayo y que fueron prorrogados previamente por 90 días “podrán ser nombrados de nuevo por un máximo de un año”, junto con aquellos cuyos contratos finalicen después de mayo, según un correo electrónico al personal revisado por la AP. Los reservistas de la FEMA “elegibles” serán renovados por dos años, según el correo electrónico. Alrededor de 7,000 reservistas de la fuerza de trabajo de la agencia tienen contratos que expiran el 2 de mayo.

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