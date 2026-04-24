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FEMA aprueba casi $33 millones para trabajos de recuperación en Puerto Rico

La obligación de los fondos son parte de los $1,200 millones otorgados por la agencia federal para más de 200 proyectos a nivel nacional

24 de abril de 2026 - 8:57 PM

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Algunos de los proyectos pendientes datan de la emergencia provocada por el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017. (Gene J. Puskar)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció este jueves la obligación de una partida de casi $33 millones en fondos de su Programa de Asistencia Pública para apoyar proyectos de recuperación por desastres en Puerto Rico.

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Los fondos son parte de $1,200 millones que la agencia federal anunció este viernes que asignará para atender más de 200 proyectos en toda la nación que se encuentran es espera de la asignación de dinero.

Algunos de los proyectos pendientes datan de la emergencia provocada por el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017.

“FEMA está trabajando diligentemente para atender la acumulación de solicitudes de fondos”, informó la agencia en declaraciones escritas.

“Aún durante los 68 días de la interrupción en las obligaciones de fondos más larga en la historia de Estados Unidos, DHS (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos) y FEMA están entregando recursos en todo el país. La interrupción en las obligaciones ha agotado drásticamente los Fondo de Ayuda para Desastres, la fuente principal de fondos de FEMA para responder y apoyar la recuperación de desastres declarados por el presidente”, señaló FEMA.

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El director ejecutivo Eduardo Soria Rivera asegura que defenderá “cada peso” asignado a Puerto Rico por el gobierno federal.

Según explicó la agencia, el Programa de Asistencia Pública busca apoyar a comunidades a recuperarse tras un desastre mayor, incluyendo labores de remoción de escombros, medidas de protección de emergencia y la reparación o reemplazo de infraestructura pública afectada por el impacto de desastres recientes.

Algunos de los proyectos que FEMA destacó incluyen:

  • $10.3 millones para Cayey por reparaciones permanentes de puentes, carreteras, taludes e infraestructura rural dañados por el huracán Fiona, restaurando el acceso crítico y fortaleciendo con medidas de mitigación de riesgos.
  • $5.1 millones para reparar y fortalecer las carreteras municipales en Aguada, dañadas por el huracán María, restaurando el acceso para los residentes y reduciendo riesgos futuros mediante medidas de mitigación de riesgos.
  • $3.9 millones para reparar y fortalecer el centro de servicios del gobierno municipal de Ponce, dañado por terremotos, restaurando sus operaciones y reduciendo riesgos futuros mediante medidas de mitigación sísmica.
  • $3 millones para reparar y restaurar la oficina regional y almacén del Departamento de Agricultura en Caguas, dañados por el huracán María, asegurando devolver su funcionalidad.

“FEMA continuará trabajando estrechamente para apoyar a las comunidades a través de los esfuerzos de recuperación liderados por el Gobierno de Puerto Rico”, enfatizó la agencia.

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Breaking NewsFEMAfondos federalesDepartamento de Seguridad Nacional de Estados UnidosHuracán María
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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