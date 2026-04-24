Bombero escuchó alerta de torre de control antes de estrellarse contra un avión en aeropuerto de Nueva York

Nueva York- Un bombero cuyo camión colisionó el mes pasado con un avión de Air Canada Express en una pista del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, matando a ambos pilotos, oyó a un controlador aéreo advertir “alto, alto, alto”, pero no sabía a quién iba dirigido, según dijeron el jueves los investigadores federales.

Apenas unos segundos antes, el controlador había dado permiso al camión de bomberos para cruzar la pista, pero el camión empezó a moverse mientras las luces de advertencia que actúan como señal de stop para el tráfico que cruza seguían encendidas, dijo la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en un informe preliminar sobre el accidente del 22 de marzo.

Como el camión carecía de transpondedor, un sistema de vigilancia de superficie de la torre de control no pudo determinar con fiabilidad su posición, “no predijo un posible conflicto” con el avión que aterrizaba y no generó una alerta sonora o visual, según el informe, que apunta a una serie de fallos que contribuyeron al accidente.

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“Había muchas posibilidades de haber evitado este accidente”, declaró Jeff Guzzetti, experto en seguridad aérea, tras examinar el informe.

Además de la torre de control y el conductor del camión, dijo que el informe sugiere que los pilotos tuvieron la oportunidad de reconocer el peligro y retirarse. Pero, dijo, puede que estuvieran demasiado concentrados en el aterrizaje.

Tras el aviso inicial de parada del controlador aéreo, el operador de la torreta del camión de bomberos oyó al controlador decir: “Camión 1, pare, pare, pare”, y se dio cuenta de que estaba diciendo al camión que se detuviera, según el informe. Para entonces, el camión ya estaba en la pista mientras el vuelo 8646 de Air Canada Express aterrizaba y se dirigía a toda velocidad hacia él.

Un avión de Spirit Airlines pasa junto a un avión de Air Canada Express en la pista, el martes 24 de marzo de 2026, donde chocó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria el domingo por la noche en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. (AP Photo/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura)

El consultor de seguridad aérea John Cox, director general de Safety Operating Systems, dijo que podría ser comprensible que el conductor del camión no reconociera que la primera llamada de “alto” iba dirigida a él porque el controlador acababa de dirigir un avión en una pista de rodaje y no decía Camión 1 al principio de la orden.

El operador de la torreta, uno de los dos tripulantes del camión de bomberos, declaró a los investigadores que, cuando el vehículo giraba a la izquierda, vio las luces del avión en la pista, según el informe. El avión registró una velocidad de 167 km/h justo antes de la colisión. El camión iba a unas 30 mph.

El camión de bomberos encabezaba un convoy de vehículos, entre ellos cuatro camiones de bomberos, un coche de policía y un camión escalera, que respondían a una emergencia relacionada con un fuerte olor que estaba haciendo que los auxiliares de vuelo se sintieran mal a bordo de un avión de United Airlines que salía.

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Según los investigadores, el controlador aéreo autorizó al camión a cruzar la pista sólo 12 segundos antes de que el avión aterrizara. Unos ocho segundos después, el controlador empezó a pedir frenéticamente al camión que se detuviera.

1 / 15 | Impactantes fotos de cómo quedaron el avión y el camión tras accidente en el aeropuerto LaGuardia. Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia. - Seth Wenig 1 / 15 Impactantes fotos de cómo quedaron el avión y el camión tras accidente en el aeropuerto LaGuardia Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia. Seth Wenig Compartir

39 heridos: pilotos y bomberos

El avión, un CRJ900 regional de Montreal, transportaba a 76 personas. Los pilotos Antoine Forest, de 30 años, y Mackenzie Gunther, de 24, murieron. Fue el primer accidente mortal en LaGuardia en 34 años.

Además, 39 personas fueron trasladadas a hospitales, de las cuales seis resultaron gravemente heridas. Los dos miembros de la tripulación del camión de bomberos se recuperan en casa tras recibir el alta hospitalaria, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que opera LaGuardia.

Una azafata que seguía atada a su asiento sobrevivió tras ser arrojada a la pista.

Otro auxiliar de vuelo informó de que ocupaba su asiento en la parte trasera del avión para el aterrizaje y describió el vuelo como normal hasta que sintió un impacto, según el informe. No sabía lo que había ocurrido e intentó llamar a los pilotos, pero no obtuvo respuesta, según el informe.

La Autoridad Portuaria dijo que está llevando a cabo una revisión exhaustiva de las conclusiones iniciales de la NTSB. “Nuestro objetivo es claro: garantizar que nuestros procedimientos y protocolos de seguridad sean lo más sólidos posible y tomar medidas para reforzarlos cuando sea necesario”, declaró la agencia.

LaGuardia estuvo más ocupada de lo habitual la noche del accidente porque los retrasos en los vuelos hicieron que el número de llegadas y salidas después de las 22:00 horas fuera más del doble de lo programado, según la empresa de análisis de aviación Cirium. Según el informe, había dos controladores aéreos de servicio, lo que concuerda con la programación habitual.

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Los aviones aterrizaban cada pocos minutos, con una docena de vuelos que llegaban entre las 11 de la noche y el momento en que se produjo el accidente, menos de 40 minutos después. Al mismo tiempo, los controladores tuvieron que reorganizar sus tareas debido al problema de los olores en el avión de United.

Mientras el controlador más veterano coordinaba la respuesta de emergencia de United, el otro controlador se encargaba de dirigir los vehículos en tierra sin dejar de autorizar los despegues y aterrizajes.

“Estos controladores estaban muy ocupados, demasiado ocupados”, dijo Guzzetti.

Contaba con tecnología para evitar accidentes

Las luces de advertencia -conocidas como luces de entrada a la pista- estuvieron encendidas hasta que el camión de bomberos llegó al borde de la pista, unos tres segundos antes de la colisión, según el informe. Por su diseño, se apagan dos o tres segundos antes de que un avión llegue a la intersección de la pista, según el informe.

Las luces de advertencia de la pista de aterrizaje y despegue, instaladas en 20 de los aeropuertos más transitados del país, son uno de los sistemas de seguridad diseñados para evitar accidentes. Cox dijo que el camión no debería haber entrado en la pista mientras las luces de advertencia estaban encendidas.

“Se trata de un sistema automatizado, así que aunque el controlador diga que puedes cruzar, las luces indican que hay un avión en la pista o a punto de estarlo”, explicó Cox. “Así que el camionero va a tener algunas preguntas que responder allí”.

LaGuardia es uno de los 35 principales aeropuertos de Estados Unidos que cuenta con un avanzado sistema de vigilancia de superficie que combina datos de radar con información de los transpondedores que llevan los aviones y vehículos terrestres para ayudar a evitar incursiones en pista. Los controladores disponen de una pantalla en la torre que debe mostrar la ubicación de todos los aviones y vehículos.

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El sistema, conocido como ASDE-X, no hizo sonar la alarma en parte porque el radar tenía problemas para distinguir los camiones muy próximos entre sí y los objetivos del radar se mezclaban intermitentemente en la pantalla. Sólo se mostraron dos objetivos justo antes del accidente, a pesar de que había siete vehículos. Ninguno estaba equipado con transpondedores que hubieran ayudado al sistema a seguir con precisión sus movimientos.

Según las transmisiones del control de tráfico aéreo, el vuelo 8646 fue autorizado a aterrizar en la pista 4 a las 11:35 p.m.

Unos dos minutos más tarde -y 25 segundos antes del accidente-, los bomberos pidieron cruzar la misma pista, que se encontraba entre el parque de bomberos del aeropuerto y el lugar donde había aparcado el avión de United Airlines.

Cinco segundos más tarde, con el vuelo 8646 acercándose a la pista a poco más de 30 metros del suelo, un controlador aéreo autorizó al camión de bomberos a cruzar.