El accidente en el aeropuerto LaGuardia pone de relieve la presión que enfrentan los controladores aéreos

Mira lo que ocurrió previo a la trágica colisión. Un avión de Air Canada se estrelló contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia.

Justo antes de que un avión de Air Canada colisionara con un camión de bomberos del aeropuerto, los controladores aéreos del aeropuerto LaGuardia de Nueva York se enfrentaron a una emergencia nocturna en la pista.

Un vuelo de United Airlines abortó dos veces el despegue e informó de un olor procedente de la parte trasera del avión. Pero como no había ninguna puerta de embarque inmediatamente disponible, el piloto y los controladores iban y venían por radio mientras los controladores intentaban ponerse en contacto con la aerolínea y encontrar un lugar seguro para colocar el avión. Las grabaciones de audio captaron la caótica conversación mientras en la cabina se transmitía una creciente urgencia.

“Los auxiliares de vuelo de la parte trasera se sienten mal por el olor”, se oye decir al piloto. “Tendremos que entrar en cualquier puerta disponible en este momento”.

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Sin lugar donde aparcar el avión, el control aéreo envió camiones de bomberos para que se dirigieran al avión y ofreció escaleras para evacuar a los pasajeros, todo ello sin dejar de gestionar el resto del tráfico. Entonces, un frenético aviso se oyó por la radio: “Pare, pare, pare, Camión 1. Pare, pare, pare”.

Momentos después, el vuelo de Air Canada aterrizó y chocó contra uno de los camiones de bomberos cuando cruzaba la pista. Murieron el piloto y el copiloto del reactor regional procedente de Montreal, mientras que decenas de pasajeros y miembros de la tripulación del vuelo y los dos policías del camión de bomberos fueron trasladados a hospitales, algunos con heridas graves.

La colisión ocurrida a última hora del domingo ha vuelto a poner de relieve las presiones a las que se enfrentan los controladores aéreos en Estados Unidos, una fuerza de trabajo que lleva mucho tiempo lidiando con la escasez de personal, horarios exigentes, equipos obsoletos y los efectos de los repetidos cierres del gobierno.

Mientras los investigadores tratan de determinar qué provocó el accidente en la pista, los expertos en aviación afirman que la colisión pone de relieve el exigente entorno en el que se mueven a diario los controladores: la gestión de los aviones que aterrizan y despegan, los aviones que se desplazan entre las puertas de embarque y las pistas, y los vehículos de servicio, desde los equipos de emergencia hasta los camiones de mantenimiento.

“En el mejor de los casos, los controles y controladores aéreos están sometidos a un gran estrés”, afirma Alan Diehl, antiguo investigador federal de accidentes. “Son personas con niveles cognitivos muy altos. Se les selecciona cuidadosamente, se les forma exhaustivamente. Y uno de los problemas es que ahora mismo faltan 3.000 de ellos en este país”.

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Un sistema bajo tensión

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) lleva años sufriendo una escasez crónica de controladores aéreos, que habitualmente hacen horas extraordinarias y trabajan seis días a la semana, al tiempo que trabajan con radares y sistemas de comunicación que pueden desconectarles brevemente de los aviones que entran y salen.

En una declaración el lunes, la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo hizo hincapié en las grandes exigencias y el peso del trabajo.

“Los controladores aéreos trabajan cada día para mantener a los pasajeros y la carga en movimiento de forma segura y eficiente”, decía el comunicado. “Servimos en silencio, pero momentos como este nos recuerdan la responsabilidad que llevamos - y lo profundamente que se queda con nosotros cuando ocurre una tragedia.”

1 / 10 | En imágenes: fatal colisión en la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York. Un avión de Air Canada chocó en la noche del domingo con un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en la pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. - Ryan Murphy 1 / 10 En imágenes: fatal colisión en la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York Un avión de Air Canada chocó en la noche del domingo con un vehículo de rescate y extinción de incendios de la Autoridad Portuaria después de aterrizar en la pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. Ryan Murphy Compartir

Unos 20 minutos después del accidente, un controlador pareció culparse a sí mismo: “Estábamos tratando una emergencia”, dijo en una transmisión de radio, “y metí la pata”.

Las autoridades aún no han revelado cuántos controladores estaban de servicio en LaGuardia cuando se cruzaron el avión canadiense y el camión de bomberos que transportaba a los bomberos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, cuyo departamento supervisa la FAA, describió la torre del aeropuerto como “bien dotada de personal” en general y justo por debajo de su objetivo de 37 controladores, con 33 controladores asignados actualmente y siete más que están en formación.

Duffy fue confirmado como secretario de Transporte del presidente Donald Trump el día antes de que un helicóptero del Ejército y un avión de pasajeros colisionaran sobre el río Potomac, cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, causando la muerte de 67 personas. Desde que asumió el cargo, ha prometido mejorar la dotación de personal de los controladores aéreos y modernizar los equipos de control del tráfico.

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El exjefe de control aéreo de la FAA, Mike McCormick, dijo que el turno de noche -cuando se produjo el accidente- suele tener menos personal. Dijo que es probable que los investigadores examinen cuántas horas extraordinarias trabajaban los controladores locales y cuántos días consecutivos habían estado de servicio.

Estas preguntas son habituales después de los accidentes. John Cox, director general de la consultora de aviación Safety Operating Systems, dijo que los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examinarán de cerca los factores humanos que rodean las operaciones de la torre.

“La cuestión de la dotación de personal y el horario de trabajo del controlador será sin duda algo que examinen y sólo entonces podremos determinar si se trata de un problema de personal o de fatiga”, dijo Cox.

Modernización de la FAA

La tensión sobre la fuerza de trabajo se ha ido acumulando durante años. Durante un cierre récord del gobierno de Estados Unidos el otoño pasado que duró 43 días, y un cierre de 35 días que abarcó diciembre de 2018 y enero de 2019, los controladores tuvieron que seguir trabajando sin paga, empujando a algunos a renunciar o jubilarse anticipadamente. Al mismo tiempo, la formación y la contratación de nuevos reclutas se detuvo o se ralentizó.

Dado que la certificación puede tardar años, los expertos, los líderes sindicales y los funcionarios de las agencias han advertido de que los efectos persistirían mucho después de que se reanudara la financiación, lo que agravaría el desgaste y dificultaría la contratación.

Aun así, los líderes del sector y los funcionarios subrayan que se están tomando medidas para modernizar la tecnología y los equipos que utilizan los controladores aéreos. Chris Sununu, consejero delegado del grupo Airlines for America, afirma que el Congreso ha invertido miles de millones de dólares para modernizar la tecnología obsoleta y mejorar el sistema.

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“Creo que el sistema de control del tráfico aéreo ha estado sometido a mucha presión durante 30 años”, dijo Sununu. “Y por eso el Congreso ha destinado miles de millones de dólares a reconstruir todo el sistema. Y ya hemos visto algunos éxitos bastante buenos”.

Señaló la transición de las bandas de progreso de vuelos en papel a herramientas digitales en muchos aeropuertos, junto con la compra de cientos de nuevos sistemas de radar en todo el país. A finales de este año está prevista la puesta en marcha de un nuevo sistema de flujo de tráfico con tecnología de “back-end” mejorada.

“En general, los controladores aéreos trabajan muy, muy bien con un sistema muy anticuado y cada día que pasa el sistema se está modernizando”, dijo Sununu.

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