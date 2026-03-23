Una azafata sobrevive de “milagro” ser arrojada de avión de Air Canada accidentado en Nueva York

Nueva York - Una auxiliar de vuelo que seguía atada a su asiento sobrevivió al ser arrojada de un avión de Air Canada que colisionó con un camión de bomberos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia, según informó el lunes su hija.

Es un “milagro total”, declaró Sarah Lepine al canal de noticias canadiense TVA Nouvelles.

Dijo que su madre, Solange Tremblay, tenía múltiples fracturas en una pierna y necesitaría cirugía, pero que por lo demás estaba bien. Un experto en seguridad aérea dijo que probablemente la ayudó estar en un asiento con un sistema de sujeción de cuatro puntos utilizado por los miembros de la tripulación.

“Todavía estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto”, dijo Lepine, “pero definitivamente tiene un ángel de la guarda velando por ella”.

El avión, que transportaba a más de 70 pasajeros, estaba aterrizando cuando chocó con un camión de bomberos que estaba respondiendo a un problema en otro avión el domingo por la noche. El morro del avión de Air Canada quedó destruido y murieron el piloto y el copiloto.

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“¡Para, para, para!”: escalofriante audio antes de choque en aeropuerto de Nueva York Mira lo que ocurrió previo a la trágica colisión. Un avión de Air Canada se estrelló contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia.

También el experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti calificó de milagro la supervivencia de Tremblay “comparada con la destrucción del morro del avión”.

“El asiento de la azafata es una especie de asiento de salto que se pliega y se atornilla a la pared, la misma pared que utiliza la cabina”, dijo Guzzetti, ex investigador federal de accidentes.

“Es un asiento muy robusto”, añadió. “Está diseñado para soportar probablemente más cargas de choque que los asientos de pasajeros, porque se necesita al auxiliar de vuelo para ayudar a los pasajeros a salir del avión tras un accidente”.

En 2013, al menos dos auxiliares de vuelo resultaron heridas al salir despedidas de un vuelo de Asiana Airlines que se estrelló contra un dique mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional de San Francisco. Había 291 personas a bordo del vuelo 214 de Asiana, y murieron tres chicas.

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