“Lo dejaron desatendido”: radican cargos contra padres por muerte de su hijo de dos meses ocurrida en 2024

Las autoridades radicaron cargos contra una pareja por el homicidio negligente de su hijo de dos meses de nacido, reportado a la Policía el 30 de julio de 2024 en el residencial Sabana Abajo, en Carolina.

Tras la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, la Fiscalía determinó presentar cargos contra Josef Febres Fortier y María Rivera Delgado, ambos de 22 años y residentes de ese municipio.

Según el informe policial, los imputados - padres del infante Justin Jasef Febres Rivera- “lo dejaron desatendido y sin recibir alimentos por un periodo prolongado”.

Después de percatarse de que el menor no respondía, lo transportaron a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su fallecimiento.

La prueba fue presentada ante la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto y les señaló una fianza global de $200 mil, la cual prestaron.

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