Hombre de 82 años muere ahogado tras ser arrastrado por corrientes en balneario Punta Salinas

Un hombre de 82 años murió la tarde del sábado luego de ser arrastrado por las corrientes mientras se encontraba en el área del balneario Punta Salinas, en Levittown, Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a las 2:39 p.m., alertó a la Policía sobre un incidente en el que un hombre fue arrastrado por las corrientes.

Al llegar, los agentes localizaron a Abraham Guzmán Torres, de 82 años, quien había sido rescatado del agua y se encontraba recibiendo primeros auxilios por parte del personal de Manejo de Emergencias Médicas.

El octogenario fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su muerte.