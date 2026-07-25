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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre de 82 años muere ahogado tras ser arrastrado por corrientes en balneario Punta Salinas

El incidente ocurrió durante la tarde de este sábado

25 de julio de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Balneario Punta Salinas. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 82 años murió la tarde del sábado luego de ser arrastrado por las corrientes mientras se encontraba en el área del balneario Punta Salinas, en Levittown, Toa Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a las 2:39 p.m., alertó a la Policía sobre un incidente en el que un hombre fue arrastrado por las corrientes.

Al llegar, los agentes localizaron a Abraham Guzmán Torres, de 82 años, quien había sido rescatado del agua y se encontraba recibiendo primeros auxilios por parte del personal de Manejo de Emergencias Médicas.

El octogenario fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria, donde el médico de turno certificó su muerte.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón asumió la pesquisa junto al fiscal de turno.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICToa BajaMuertes
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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