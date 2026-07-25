Encapuchados asaltan a comerciante y lo obligan a conducir hasta su casa en Bayamón
El perjudicado se disponía a abordar su vehículo luego de cerrar su restaurante cuando fue agredido e interceptado
25 de julio de 2026 - 12:05 PM
25 de julio de 2026 - 12:05 PM
Cuatro individuos encapuchados y armados asaltaron al dueño de un restaurante, lo agredieron y lo obligaron a conducir hasta su residencia durante la noche del viernes en Bayamón.
El informe preliminar de la Policía sostiene que el perjudicado se disponía a abordar su vehículo Toyota Tacoma luego de cerrar el establecimiento, ubicado en la marginal de la PR-167, en la urbanización Cana, cuando fue interceptado por los sospechosos.
En ese momento, los individuos presuntamente lo amenazaron y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego. Posteriormente, lo obligaron a conducir hasta su residencia.
Durante el trayecto, los asaltantes se apropiaron de $500 en efectivo. Al llegar a la vivienda, también se llevaron las llaves del vehículo antes de abandonar el lugar.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa.
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