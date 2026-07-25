Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de julio de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encapuchados asaltan a comerciante y lo obligan a conducir hasta su casa en Bayamón

El perjudicado se disponía a abordar su vehículo luego de cerrar su restaurante cuando fue agredido e interceptado

25 de julio de 2026 - 12:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se querelló a las 5:53 p.m. de ayer, domingo.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Cuatro individuos encapuchados y armados asaltaron al dueño de un restaurante, lo agredieron y lo obligaron a conducir hasta su residencia durante la noche del viernes en Bayamón.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que el perjudicado se disponía a abordar su vehículo Toyota Tacoma luego de cerrar el establecimiento, ubicado en la marginal de la PR-167, en la urbanización Cana, cuando fue interceptado por los sospechosos.

En ese momento, los individuos presuntamente lo amenazaron y uno de ellos lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego. Posteriormente, lo obligaron a conducir hasta su residencia.

Durante el trayecto, los asaltantes se apropiaron de $500 en efectivo. Al llegar a la vivienda, también se llevaron las llaves del vehículo antes de abandonar el lugar.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto RicoRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: