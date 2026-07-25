Motociclista permanece en condición de cuidado tras choque con otra motora en Ponce

Un motociclista de 39 años permanece en condición de cuidado tras resultar gravemente herido en un choque con otra motora ocurrido la noche del viernes en la avenida Las Américas, en Ponce.

Según la investigación preliminar de la Policía, el hombre conducía una motora Veloce Tank 200 de 2025 por el carril central de la vía cuando, al llegar al kilómetro 1.0, realizó un cambio hacia el carril izquierdo.

Las autoridades indicaron que, durante la maniobra, la motora del perjudicado impactó con su lado izquierdo la parte derecha de una KTM Duque de 2021, conducida por un hombre de 35 años, quien transitaba por la misma avenida.

Como consecuencia del choque, ambos conductores salieron expulsados de las motoras.

Paramédicos de Emergencias Médicas transportaron a los motociclistas a distintos hospitales del área.

El hombre de 39 años fue diagnosticado con lesiones de gravedad y posteriormente trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece en condición de cuidado.

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El otro perjudicado, entretanto, sufrió varias contusiones y su condición fue descrita como estable.