Asesinan a tiros a un hombre en Piñones
Los agentes encontraron, a orillas de la carretera, el cuerpo baleado del occiso
25 de julio de 2026 - 9:25 AM
25 de julio de 2026 - 9:25 AM
Un hombre fue asesinado en la tarde del viernes en hechos ocurridos en la PR-187, kilómetro 8.0, del barrio Torrecilla Baja, en Piñones, Loíza.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varios disparos en el lugar.
Cuando llegaron a la escena, los agentes encontraron, a orillas de la carretera, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.
El agente Karl Mc. Daniel Sánchez, bajo la supervisión del teniente José Padín, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión a la fiscal Judimar Pérez, se hicieron cargo de la investigación.
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