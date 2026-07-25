Asesinan a tiros a un hombre en Piñones

Un hombre fue asesinado en la tarde del viernes en hechos ocurridos en la PR-187, kilómetro 8.0, del barrio Torrecilla Baja, en Piñones, Loíza.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre varios disparos en el lugar.

Cuando llegaron a la escena, los agentes encontraron, a orillas de la carretera, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.