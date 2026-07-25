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Onda tropical traerá más aguaceros y riesgo de inundaciones

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó un deterioro de las condiciones entre el domingo y el lunes

25 de julio de 2026 - 9:11 AM

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Los aguaceros continuarán desplazándose sobre la región durante el día y algunos podrían convertirse en tronadas. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico tendrá este 25 de julio, Día de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), una jornada de aguaceros y tronadas, con un riesgo de inundaciones localizadas durante la tarde en sectores del oeste y noroeste, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Manuel Ramos, meteorólogo del SNM, explicó que la actividad de lluvia responde a un aumento en los vientos delante de una onda tropical y a la presencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera.

Los aguaceros continuarán desplazándose sobre la región durante el día y algunos podrían convertirse en tronadas.

En horas de la tarde, el calor y los efectos locales favorecerán el desarrollo de más aguaceros y tormentas eléctricas desde el interior hacia la mitad oeste de Puerto Rico, principalmente sobre municipios del oeste y noroeste.

También podrían formarse líneas de aguaceros desde Vieques y Culebra, así como en sectores cercanos a El Yunque.

Ante este panorama, el SNM estableció para la tarde un riesgo limitado de inundaciones en el oeste y noroeste.

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Las condiciones volverán a deteriorarse entre la tarde del domingo y el lunes con el paso de una onda tropical, que coincidirá con la vaguada que permanecerá sobre la región.

“Va a incrementar otra vez la actividad de aguaceros y tronadas”, indicó Ramos, al señalar que ambos sistemas también podrían generar ráfagas de viento.

La lluvia podría estar más generalizada al comenzar el domingo. Durante la tarde, los aguaceros y tronadas se concentrarían sobre el interior y oeste, donde habrá un riesgo limitado de inundaciones.

Durante la madrugada del lunes, ese riesgo se extenderá hacia el este de Puerto Rico. Para el resto del lunes, el SNM anticipó que sectores del interior y oeste enfrentarán un riesgo elevado de inundaciones.

Mientras estos sistemas se desplazan por la región, concentraciones bajas a moderadas de polvo del Sahara persistirán durante el fin de semana. No obstante, los niveles disminuirán entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

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Ramos también advirtió sobre un riesgo limitado de calor para las zonas urbanas y de baja elevación, incluyendo Vieques y Culebra.

Aunque el nivel de riesgo se mantiene bajo la categoría de limitado, señaló los índices de calor podrían superar los 100 grados Fahrenheit.

“Los vientos asociados a los sistemas meteorológicos también estarán más fuertes durante el sábado y el domingo, lo que podría producir condiciones localmente ventosas en áreas costeras”, agregó.

En las aguas del Atlántico se esperan olas de entre cuatro y cinco pies, por lo que las embarcaciones pequeñas deberán ejercer precaución.

El aviso de precaución por viento también se extiende a las aguas del Caribe, así como a los pasajes de Anegada y la Mona.

Entretanto, persistirá un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de la costa norte, desde el noroeste hasta el noreste, además de las costas este y sureste y gran parte de Vieques y Culebra.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoLluviaPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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