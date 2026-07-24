Embalse La Plata entra en nivel de observación tras registrar descenso

El embalse La Plata, en Toa Alta, amaneció este viernes bajo nivel de “observación” tras registrar un descenso de 0.08 metros cúbicos diarios (CUD), según la gráfica de los niveles de las reservas publicada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Con esta actualización, ya son cinco los embalses que permanecen bajo observación en Puerto Rico, frente a los cuatro que se encontraban en esa clasificación el miércoles.

La Plata abastece aproximadamente a 130,828 abonados en los municipios de Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.

De los 19 embalses monitoreados por la AAA, 12 registraron descensos durante el último día. Otros cinco reflejaron aumentos, mientras dos permanecieron sin cambios.

Niveles de los embalses el 24 de julio de 2026. (Captura)

En total, 13 reservas se mantienen en nivel de seguridad, cinco bajo observación y una en nivel de desborde.

El nivel de seguridad significa que existe suficiente agua para satisfacer la demanda. La clasificación de observación, en cambio, representa una advertencia para la AAA debido al descenso de la reserva, aunque todavía hay agua disponible para abastecer a la población.

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Así amanecieron los otros embalses

La Plata se sumó a Carraízo, en Trujillo Alto; Cidra, en el municipio del mismo nombre; Matrullas, en Orocovis; y Guayo, en Lares, que ya se encontraban bajo observación.

Carraízo, que suple aproximadamente a 179,387 abonados en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, amaneció con una lectura de 38.67 metros sobre el nivel del mar, luego de disminuir 0.04 metros respecto al día anterior.

1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Mientras, Cidra descendió 0.01 metros y se ubicó en 400.39 metros sobre el nivel del mar. La reserva abastece a cerca de 14,537 abonados en Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra.

Por su parte, Matrullas, administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aumentó 0.01 metros, para una lectura de 732.92 metros sobre el nivel del mar.

Guayo también reflejó un leve incremento de 0.03 metros y alcanzó los 441.91 metros sobre el nivel del mar.

Lluvias no logran recuperación general

Aunque una vaguada dejó acumulaciones de hasta dos pulgadas en algunos sectores durante la semana, las precipitaciones no fueron suficientes para aliviar significativamente la sequía ni provocar una recuperación general en las reservas de agua.

Para este viernes, una onda tropical débil aumentará brevemente la actividad de aguaceros, principalmente durante la tarde sobre el interior y el oeste. Sin embargo, la presencia de polvo del Sahara limitará la lluvia generalizada, anticipó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

1 / 73 | Se agrava la situación: 74 municipios experimentan algún grado de sequía. Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%. - Suministrada 1 / 73 Se agrava la situación: 74 municipios experimentan algún grado de sequía Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%. Suministrada Compartir

El patrón del tiempo podría experimentar un cambio más significativo desde la noche del domingo, cuando una segunda onda tropical, más activa, acerque una masa de humedad a la región.

Ese aumento en la humedad incrementaría “considerablemente” la cobertura y la intensidad de los aguaceros y las tronadas aisladas entre el domingo y el lunes.

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Sequía permanece sin cambios

Pese a las lluvias recientes, el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos no reflejó un deterioro adicional, pero tampoco una mejoría en las áreas afectadas.

En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico permanece bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

Las áreas clasificadas como atípicamente secas, o D0, abarcan el 23.02% del territorio, mientras el 45.02% permanece bajo sequía moderada, o D1. Otro 14.28% se encuentra bajo sequía severa, o D2.

Salinas y Santa Isabel permanecen completamente bajo sequía severa. Esta categoría también afecta porciones de Guayama, Cayey, Cidra, Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo.

1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada 1 / 6 Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. Suministrada Compartir

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) señaló que la disminución de los niveles de agua superficial y subterránea ha provocado racionamientos para usuarios agrícolas en las regiones centro-sur y suroeste, así como para residentes de sectores del noreste.