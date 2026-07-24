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Embalse La Plata entra en nivel de observación tras registrar descenso

Ahora son cinco las reservas que se encuentran bajo esa clasificación, pese a las lluvias asociadas a una vaguada durante la semana

24 de julio de 2026 - 10:16 AM

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Así lucía el embalse La Plata, en Toa Alta, el 15 de julio de 2026. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse La Plata, en Toa Alta, amaneció este viernes bajo nivel de “observación” tras registrar un descenso de 0.08 metros cúbicos diarios (CUD), según la gráfica de los niveles de las reservas publicada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Con esta actualización, ya son cinco los embalses que permanecen bajo observación en Puerto Rico, frente a los cuatro que se encontraban en esa clasificación el miércoles.

La Plata abastece aproximadamente a 130,828 abonados en los municipios de Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal.

De los 19 embalses monitoreados por la AAA, 12 registraron descensos durante el último día. Otros cinco reflejaron aumentos, mientras dos permanecieron sin cambios.

Niveles de los embalses el 24 de julio de 2026.
Niveles de los embalses el 24 de julio de 2026. (Captura)

En total, 13 reservas se mantienen en nivel de seguridad, cinco bajo observación y una en nivel de desborde.

El nivel de seguridad significa que existe suficiente agua para satisfacer la demanda. La clasificación de observación, en cambio, representa una advertencia para la AAA debido al descenso de la reserva, aunque todavía hay agua disponible para abastecer a la población.

Así amanecieron los otros embalses

La Plata se sumó a Carraízo, en Trujillo Alto; Cidra, en el municipio del mismo nombre; Matrullas, en Orocovis; y Guayo, en Lares, que ya se encontraban bajo observación.

Carraízo, que suple aproximadamente a 179,387 abonados en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, amaneció con una lectura de 38.67 metros sobre el nivel del mar, luego de disminuir 0.04 metros respecto al día anterior.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Mientras, Cidra descendió 0.01 metros y se ubicó en 400.39 metros sobre el nivel del mar. La reserva abastece a cerca de 14,537 abonados en Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra.

Por su parte, Matrullas, administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aumentó 0.01 metros, para una lectura de 732.92 metros sobre el nivel del mar.

Guayo también reflejó un leve incremento de 0.03 metros y alcanzó los 441.91 metros sobre el nivel del mar.

Lluvias no logran recuperación general

Aunque una vaguada dejó acumulaciones de hasta dos pulgadas en algunos sectores durante la semana, las precipitaciones no fueron suficientes para aliviar significativamente la sequía ni provocar una recuperación general en las reservas de agua.

Para este viernes, una onda tropical débil aumentará brevemente la actividad de aguaceros, principalmente durante la tarde sobre el interior y el oeste. Sin embargo, la presencia de polvo del Sahara limitará la lluvia generalizada, anticipó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%.Aguada tiene 23.72% parte de su territorio anormalmente seco.Santa Isabel es el pueblo más crítico con 98.65% en sequía severa.
1 / 73 | Se agrava la situación: 74 municipios experimentan algún grado de sequía. Utuado tiene poco territorio seco. Solo 7.34%. - Suministrada

El patrón del tiempo podría experimentar un cambio más significativo desde la noche del domingo, cuando una segunda onda tropical, más activa, acerque una masa de humedad a la región.

Ese aumento en la humedad incrementaría “considerablemente” la cobertura y la intensidad de los aguaceros y las tronadas aisladas entre el domingo y el lunes.

Sequía permanece sin cambios

Pese a las lluvias recientes, el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos no reflejó un deterioro adicional, pero tampoco una mejoría en las áreas afectadas.

En conjunto, el 82.32% de Puerto Rico permanece bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

Las áreas clasificadas como atípicamente secas, o D0, abarcan el 23.02% del territorio, mientras el 45.02% permanece bajo sequía moderada, o D1. Otro 14.28% se encuentra bajo sequía severa, o D2.

Salinas y Santa Isabel permanecen completamente bajo sequía severa. Esta categoría también afecta porciones de Guayama, Cayey, Cidra, Aibonito, Coamo, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco, Guánica, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) señaló que la disminución de los niveles de agua superficial y subterránea ha provocado racionamientos para usuarios agrícolas en las regiones centro-sur y suroeste, así como para residentes de sectores del noreste.

La agencia también indicó que los suelos continúan secándose y que la falta de agua mantiene gravemente afectada la vegetación, particularmente en la costa sur. Además, informó que durante julio se han registrado más de 300 incendios forestales en la isla.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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