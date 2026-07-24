Jueza Elena Kagan afirma que el Supremo federal no es sello de goma de Donald Trump

BELLEVUE, Washington — El Tribunal Supremo de Estados Unidos puede ser profundamente conservador, pero no es simplemente un mero sello de aprobación para el presidente Donald Trump, afirmó este jueves la jueza Elena Kagan.

Kagan, una de las tres magistradas liberales del Tribunal Supremo, declaró ante una audiencia compuesta por abogados y jueces del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en Bellevue (Washington), que en momentos decisivos y en algunas cuestiones importantes “el Tribunal Supremo ha frenado al poder ejecutivo”.

El tribunal se ha pronunciado a favor de la Administración Trump en la gran mayoría de los casos que se le han presentado hasta ahora, lo que incluye, en gran medida, respaldar su política de mano dura en materia de inmigración y ampliar la autoridad de Trump sobre las agencias reguladoras federales. Sin embargo, Kagan destacó sentencias clave en las que el presidente no consiguió lo que pretendía, como las decisiones que rechazaron los aranceles generalizados de Trump y sus intentos de privar de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal.

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“¿Es este tribunal muy conservador? ¿Hace un montón de cosas que se salen del guion del movimiento jurídico conservador y que, en mi opinión, son profundamente erróneas? Bueno, sí“, afirmó Kagan. ”Pero, ¿es este tribunal una especie de marioneta del Gobierno actual? Creo que rotundamente no".

Las encuestas han revelado que la confianza de la ciudadanía en el Tribunal Supremo se encuentra en mínimos históricos en los últimos años, y varios críticos del actual tribunal han sugerido que los magistrados actúan por motivos políticos. Trump ha arremetido personalmente y en términos muy duros contra los magistrados que fallan en su contra. Una magistrada liberal, Ketanji Brown Jackson, declaró en mayo, después de que el tribunal anulara un distrito con mayoría negra en Luisiana y debilitara la Ley de Derechos Electorales, que la institución corría el riesgo de ser vista como una institución política.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que se ha alineado con los magistrados liberales del tribunal en algunos casos clave, como el de la ciudadanía por nacimiento y el de los aranceles, ha rebatido la percepción de que los magistrados son “actores políticos”, calificándola de malentendido.

Kagan, a quien a menudo se considera una persona capaz de tender puentes, se hizo eco de ese enfoque en sus declaraciones del jueves, tras su comparecencia ante el Congreso junto a la jueza conservadora Amy Coney Barrett la semana pasada, en la que se abordaron las amenazas a la seguridad y otros asuntos a los que se enfrenta el Tribunal Supremo.

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Kagan reiteró su apoyo a la creación de una comisión formada por jueces jubilados para velar por el cumplimiento del primer código ético del Tribunal Supremo, aprobado en 2023 en medio de una avalancha de críticas por los viajes no declarados y los obsequios de acaudalados benefactores a algunos magistrados. Aunque los magistrados se están tomando en serio el código ético, en el tribunal hay opiniones divergentes sobre cómo o si debería aplicarse, y aún no se ha llegado a ninguna conclusión, afirmó.

Kagan también ofreció desde el estrado su visión sobre un momento histórico de la última sesión del Tribunal, cuando el propio Trump ocupó un asiento en primera fila durante las vistas sobre su decreto relativo a la ciudadanía por nacimiento. Fue el primer presidente en ejercicio en asistir a unas vistas orales.

Para los magistrados, se trató en gran medida de un “suceso sin importancia”, afirmó Kagan. Trump se sentó a un lado, en una zona relativamente alejada del estrado que suele reservarse para los miembros del Congreso, y el tribunal no hizo ningún anuncio sobre su presencia. Muchos de los asistentes no pudieron verlo, señaló.

“Era como si alguien entrara, se sentara y luego tuviera que escuchar una discusión”, dijo Kagan.

El presidente permaneció en la sala durante aproximadamente la mitad de las largas alegaciones y se marchó cuando la parte contraria comenzó a exponer sus argumentos.

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