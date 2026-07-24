Onda tropical débil se acerca a la región: ¿qué efectos tendrá en Puerto Rico?
Conoce el pronóstico que el Servicio Nacional de Meteorología ha trazado para este fin de semana largo
24 de julio de 2026 - 8:27 AM
24 de julio de 2026 - 8:27 AM
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Una débil onda tropical aumentará brevemente la actividad de aguaceros este viernes, principalmente durante la tarde sobre el interior y el oeste, aunque la presencia de polvo del Sahara limitará la lluvia generalizada.
Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la humedad asociada al sistema se combinará con el calentamiento diurno y los efectos locales para provocar aguaceros aislados durante la tarde.
Sin embargo, una masa de aire seco, acompañada de concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara, favorecerá cielos brumosos y una calidad del aire deteriorada hasta temprano el sábado.
De igual forma, las temperaturas se mantendrán entre cálidas y calurosas, con índices de calor que podrían fluctuar entre los 100 y 108 grados Fahrenheit en las zonas bajas antes del desarrollo de los aguaceros y en los sectores que permanezcan sin lluvia.
En cuanto a las condiciones marítimas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques y Culebra, así como para sectores costeros desde el noroeste hasta el sureste de Puerto Rico.
Por otro lado, el patrón del tiempo experimentará un cambio más significativo desde la noche del domingo, cuando una segunda onda tropical, más activa, acerque una masa de humedad.
Ese aumento en la humedad, de acuerdo con el SNM, incrementará “considerablemente” la cobertura y la intensidad de los aguaceros y las tronadas aisladas entre el domingo y el lunes.
Ante ese escenario, el SNM anticipó un mayor riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos desde la tarde del domingo a través de Puerto Rico, Vieques y Culebra.
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