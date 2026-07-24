Primer ministro de Canadá afirma que está preparado ante la amenaza de nuevos aranceles de Trump

VANCOUVER, Columbia Británica — El primer ministro Mark Carney afirmó el jueves que Canadá está intensificando las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial global, pero que está preparado para responder en caso de que se haga efectiva la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar aranceles del 50 % a los productos canadienses.

Está previsto que los nuevos aranceles, anunciados por Trump el lunes, entren en vigor el 19 de agosto.

“Si estos aranceles u otras medidas entran en vigor, hay toda una serie de medidas que podemos adoptar al respecto”, afirmó Carney tras reunirse con los primeros ministros provinciales y los líderes territoriales de Canadá en Charletown, Isla del Príncipe Eduardo.

Carney afirmó que “todo está sobre la mesa” si no se llega a un acuerdo antes de que entren en vigor los aranceles.

“No hace falta que respondamos por adelantado”, dijo. “De hecho, creo que en esta fase sería contraproducente responder por adelantado”.

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Los nuevos aranceles abarcan una amplia gama de productos, entre los que se incluyen la miel, las bebidas alcohólicas, el cemento, los productos lácteos, algunos productos de madera, los palos de hockey y otros artículos. Quedan excluidos los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales esenciales, pero sí se incluirían productos que anteriormente estaban exentos de impuestos a la importación en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Ese acuerdo comercial de 2020 no fue renovado por Estados Unidos, lo que ha dado lugar a una nueva ronda de negociaciones que podría prolongarse hasta 2036.

Carney afirmó que la amenaza de imponer aranceles podría ser una táctica de negociación por parte de EE. UU.

“Hemos sido testigos de una serie de negociaciones comerciales iniciadas por Estados Unidos y, por lo general, hay un plazo límite”, afirmó. “Normalmente, ese plazo va acompañado de un arancel desmesurado”.

Carney cree que los responsables estadounidenses están dispuestos a alcanzar un acuerdo comercial.

El presidente del Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo, Rob Lantz, afirmó que las provincias y el Gobierno federal siguen unidos.

“Tenemos que adoptar un enfoque unificado de “Equipo Canadá”, afirmó. “Canadá da lo mejor de sí misma cuando las provincias, los territorios y el Gobierno federal trabajan juntos”.

Carney afirmó que Canadá seguirá desarrollando y diversificando su economía.

“En cualquier circunstancia, independientemente del resultado de estas negociaciones, Canadá hará todo lo que sea necesario para reforzar nuestra posición a nivel nacional y apoyar a las familias, a los trabajadores, a nuestros agricultores y a nuestras empresas”, afirmó.

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El país también pretende establecer relaciones comerciales con otros países, además de Estados Unidos.

“Estamos diversificando nuestras colaboraciones en el extranjero”, afirmó.

Según un análisis de Desjardins, una de las instituciones financieras más grandes de Canadá, los aranceles afectarán a unas exportaciones anuales canadienses a Estados Unidos por valor de unos $28,000 millones canadienses ($19,800 millones). Esto supone aproximadamente el 5 % de lo que Estados Unidos importa de Canadá cada año.

“Más allá de los efectos directos sobre el comercio, el aumento de la incertidumbre podría minar la confianza empresarial y frenar los planes de inversión”, señala el análisis.

Las provincias canadienses más afectadas serían Ontario, Quebec y Columbia Británica.

Antes de la reunión, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó que Canadá debe mostrarse firme.

“Necesitamos un plan sólido”, dijo. “Hay que pasar al ataque. Hay que ponerlo todo sobre la mesa”.

Se le preguntó a Ford si aplicaría un recargo a la electricidad que su provincia vende a Estados Unidos.

“Depende de cómo evolucione la situación con Estados Unidos”, afirmó. “Ontario es la que más tiene que perder en este momento. Haré todo lo posible para proteger a la población de Ontario”.

Más tarde, el jueves, la Administración Trump incluyó a Canadá entre las docenas de países a los que está imponiendo aranceles, alegando la existencia de trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

En un comunicado, Dominic LeBlanc, ministro de Comercio entre Canadá y EE. UU., afirmó que esta medida “no es ninguna sorpresa”.

LeBlanc afirmó que Canadá comparte el objetivo de Estados Unidos de garantizar que los productos fabricados mediante trabajo forzoso no entren en la cadena de suministro.

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