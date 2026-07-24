Alcalde de Guayanilla enfrenta querella ética por contratar pariente

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), por un presunto caso de nepotismo, al nombrar a su cuñada a un puesto transitorio en el Programa Head Start del municipio.

Según la querella de la OEG, el alcalde nombró, en dos ocasiones, a Mayra Luz Borrero Torres a un puesto transitorio como ayudante de maestro en el Programa Head Start. El primer contrato estuvo vigente del 17 al 30 de junio de 2025, mientras que el segundo cobró efecto desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de ese año.

“Ambos nombramientos tuvieron una remuneración mensual a razón de $1,961.00″, indica la querella suscrita por los abogados de la OEG, Lumarie Rivas y Zuriel Figueroa.

“El querellado, como alcalde, y sirviéndose de sus facultades como autoridad nominadora del Municipio de Guayanilla, directamente intervino y otorgó, en dos ocasiones, nombramientos transitorios a favor de su cuñada, la señora Borrero Torres”, agrega el documento, que, además, destaca que el ejecutivo municipal no delegó su facultad de nombrar, como permite el Código Municipal.

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Este medio intentó comunicarse con el alcalde de Guayanilla, pero al cierre de esta edición no fue posible establecer contacto.

La OEG señaló que Rivera Rodríguez violentó el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental (Ley 1-2012), que dispone que la autoridad nominadora no puede intervenir directa o indirectamente en la contratación de un pariente.

Como remedios, la Oficina solicitó la restitución de los fondos públicos desembolsados y que se imponga la multa máxima por cada infracción que sea demostrada, si procede la querella.

De igual forma, solicitó la retención y el descuento en el Departamento de Hacienda, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) y en el Municipio de Guayanilla de los fondos acumulados por la empleada municipal hasta completar el pago de la multa impuesta.

Al alcalde, se le concedieron 20 días laborales para responder a las alegaciones en la querella, presentada el 26 de junio.