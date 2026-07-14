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Thomas Rivera Schatz refiere a la subsecretaria de la gobernación al PFEI y a Ética Gubernamental

Basó sus alegaciones sobre Itza García en la declaración jurada de Sebastián Negrón Reichard contra Francisco Domenech

14 de julio de 2026 - 3:17 PM

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En una carta, Rivera Schatz denunció “posibles violaciones” de García al Código Penal, la Ley Orgánica de la OEG y al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, envió, en la tarde del martes, un referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra la subsecretaria de la gobernación, Itza García.

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En una carta, Rivera Schatz denunció “posibles violaciones” de García al Código Penal, la Ley Orgánica de la OEG y al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

El referido se basa en alegaciones contenidas en una declaración jurada del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la gobernación Francisco Domenech.

Señaló que, según la declaración jurada, García presionó a Negron Reichard “al menos en dos ocasiones a través de varios acercamientos mediante mensajes de texto, para que el DDEC solicitara a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en destaque a la esposa del Sr. Manuel ‘Manolo’ Torres, presidente de Politank en la OGPe”, en referencia a la Oficina de Gerencia de Permisos bajo el DDEC.

La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras.El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, compareció este martes a una Comisión Total por el Senado.Varios cuestionamientos fueron dirigidos hacia la persona del secretario de Salud, doctor Víctor M. Ramos Otero.
1 / 20 | Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos

Además, agregó que Negrón Riechard se negó, planteando que “que sería un problema tener a la esposa del presidente de Politank en la oficina encargada de los permisos en Puerto Rico”.

También indicó que, de haber ocurrido, en momentos en que Politank gestionaba el proyecto Opus Miramar con créditos contributivos de $120 millones, “habría situado a una persona vinculada a la firma cabildera dentro de la estructura gubernamental ante la cual esta gestionaba intereses económicos”.

Mientras, el referido denuncia una gestión directa de García para la contratación de su pareja sentimental en la OGPe.

Sostuvo que, de acuerdo con Negrón Reichard, recibió una llamada directa de Domenech, en la que supuestamente le ordenó contratar “al compañero sentimental de la subsecretaria de la Gobernación”.

Asimismo, añadió que “la propia Subsecretaria de la Gobernación remitió directamente” a Negrón Reichard “la propuesta para la contratación de su pareja sentimental en la OGPe el 9 de noviembre de 2025, y dio seguimiento personal a esta gestión varias veces, incluyendo el 5 de diciembre de 2025”.

Denunció que ese seguimiento directo “sobre la contratación de su propia pareja sentimental es, en sí mismo, evidencia adicional del patrón de intervenciones indebidas en asuntos donde mediaba un interés personal directo”.

De igual forma, alegó que hubo destrucción de evidencia a través de mensajes borrados.

Citando la declaración de Negrón Reichard, el referido indicó que “la Subsecretaria de la Gobernación destruyó evidencia que corrobora estas acciones al borrar todos los mensajes que intercambió” con el exfuncionario del DDEC.

No obstante, destacó que se conservan “dos reenvíos de textos originados por la Subsecretaria” que, por la mecánica de la plataforma de mensajería, que preserva la identificación del remitente original en los reenvíos, “evidencian y establecen la intervención de la Subsecretaria en este asunto”.

El referido plantea que “el borrado deliberado de comunicaciones oficiales pertinentes a una investigación en curso, senatorial y del Panel, constituye, de corroborarse, conducta tipificable como destrucción de pruebas y susceptible de agravar la responsabilidad de su autora”.

Asimismo, sostuvo que de la declaración de Negrón Reichard se desprende que “un patrón en el cual el Secretario y la Subsecretaria de la Gobernación gestionaban, cada uno, asuntos que beneficiaban directamente a personas vinculadas al otro, incluyendo la contratación de la pareja de la Subsecretaria y la presión para contratar a la esposa del presidente de la firma de cabildeo Politank, en lo que constituye un esquema recíproco diseñado intencionalmente para eludir y evitar cumplir con, sus respectivos deberes de inhibición”.

También planteó que presuntamente las actuaciones de cada uno podrían considerase como una “conspiración y coautoría”.

“La conducta de ambos funcionarios, que surge del testimonio bajo juramento, demuestra una clara intención de burlar los procesos gubernamentales establecidos con el propósito de beneficiarse mutuamente. Surge de dicha declaración que ambos actuaron en concierto y común acuerdo a los efectos de conseguir un beneficio no permitido en ley”, denunció.

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Thomas Rivera SchatzItza GarcíaBreaking NewsFrancisco DomenechPolitank
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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