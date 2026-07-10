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“Mentiras, medias verdades y tergiversaciones”: Domenech reacciona a declaraciones juradas de Sebastián Negrón

El secretario de la Gobernación rechazó los señalamientos y los atribuyó a un “acto de desesperación”

10 de julio de 2026 - 10:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Domenech y Sebastián Negrón (El Nuevo Día)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, rechazó este viernes “todas y cada una” de las alegaciones juramentadas presentadas en su contra por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y el exdirector de la Oficina de Incentivos Ernesto Zayas García.

En declaraciones escritas, Domenech sostuvo que los señalamientos están “plagados de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones”, y afirmó que las conclusiones deberán evaluarse a la luz de la evidencia y el debido proceso de ley.

“Estas alegaciones falsas (...) responden a un acto de desesperación por el exsecretario del DDEC, sin fundamentos legales ni elementos creíbles, carentes de evidencia objetiva, que no sea la propia que ellos han creado”, expresó el funcionario.

Las manifestaciones se producen luego de que Negrón Reichard detallara bajo juramento ante el Senado un supuesto patrón de irregularidades atribuido a Domenech, que incluye alegaciones de obstrucción, destrucción de evidencia, interferencia en nombramientos, conflictos de interés e influencia indebida.

Zayas García, por su parte, presentó señalamientos relacionados con la tramitación de decretos contributivos, incluyendo uno concedido a la firma de cabildeo Politank, vinculada anteriormente a Domenech.

El secretario de la Gobernación aseguró que sus actuaciones han estado respaldadas por dos declaraciones juradas que presentó los días 17 y 22 de junio, sustentadas, según dijo, por un “voluminoso archivo de evidencia documental” producido por otras entidades gubernamentales.

“Cuando concluya este proceso quedará meridianamente claro que el exfuncionario del DDEC claramente cometió actos contrarios a la ley y la ética”, afirmó.

Domenech insistió en que corresponde a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) evaluar las alegaciones con la evidencia y objetividad requeridas.

Asimismo, defendió que en todo momento actuó conforme a sus deberes como secretario de la Gobernación, entre ellos velar por el cumplimiento de la ley, proteger la integridad de las instituciones públicas y garantizar que las determinaciones gubernamentales se adopten dentro del marco legal y ético.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsSebastián Negrón ReichardFrancisco Domenech
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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