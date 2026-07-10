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“¡Agua!”: sectores de San Juan protestan con cacerolazos y bocinazos por la falta de servicio

Videos difundidos en las redes sociales muestran a personas desde balcones y viviendas

10 de julio de 2026 - 11:38 AM

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Residentes expresaron su descontento. (Captura de pantalla)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Residentes de varias comunidades de San Juan protagonizaron, en la noche del jueves, un “cacerolazo” para reclamar el restablecimiento del servicio de agua potable, en medio de las interrupciones que aún afectan a miles de clientes en la región metropolitana.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a personas golpeando cacerolas desde balcones y viviendas, mientras conductores hacían sonar las bocinas de sus vehículos y varias voces gritaban “¡agua!”.

Las manifestaciones se reportaron en sectores de Santurce, Condado, la calle Loíza y Barrio Obrero, así como en las calles San Mateo y San Jorge.

El reclamo ocurrió poco después de que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informara en la tarde del jueves que había restablecido el suministro a 152,995 abonados afectados por los trabajos programados realizados en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas.

No obstante, para ese momento, otros 17,293 clientes en la región metropolitana todavía permanecían sin servicio de agua potable.

La corporación pública explicó que la recuperación continuaría de manera gradual, a medida que se estabilizaran las presiones en la red y entraran nuevamente en operación los sistemas de bombeo.

Como parte de las labores en Carraízo, la AAA completó trabajos de limpieza que permitieron aumentar en 10 millones de galones diarios la capacidad de extracción de agua desde el embalse hacia la planta de filtros.

Previo a la intervención, el sistema extraía un promedio de 94 millones de galones diarios, cifra que aumentó a 104 millones.

Este viernes, el director ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado, indicó en entrevista con WKAQ 580 que cerca de 11,000 clientes aún permanecían sin servicio en la región metropolitana.

Las interrupciones se concentraban principalmente en sectores de Trujillo Alto y Gurabo.

En Carolina, todavía no habían entrado en operación los sistemas de bombeo de Carruzo, Parcelas Campo Rico y Martín Rodríguez. Mientras, en Canóvanas, las estaciones de Arca de Noé y Las 400 esperaban por la recuperación de los niveles de agua para reiniciar operaciones.

González Delgado explicó que en Isla Verde la AAA continúa trabajando para balancear el agua procedente del Superacueducto y de la planta Sergio Cuevas.

Aunque la planta había mostrado una recuperación rápida tras los trabajos de mantenimiento, reemplazo de válvulas y otras mejoras, la corporación todavía debía estabilizar las presiones para llenar las cisternas y normalizar el servicio.

“El Superacueducto puede suplir mucho caudal de agua, pero a bajas presiones”, sostuvo.

El funcionario indicó que la planta Sergio Cuevas ayuda a elevar esas presiones y permite que el sistema regrese a su operación normal.

La situación también afecta sectores de Piñones y Loíza, debido a que se encuentran al final de ese ramal de tuberías.

Mientras se completa la recuperación, la AAA mantiene rutas de camiones oasis, en coordinación con el Municipio de Loíza, para distribuir agua entre residentes y comercios.

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Breaking NewsAAAagua potableSan JuanCalle LoízaSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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