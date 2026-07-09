AAA restablece el agua a más de 152,000 abonados afectados por labores en la planta Sergio Cuevas y la represa Carraízo

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este jueves que restableció el suministro a 152,995 abonados de la región metropolitana impactados por las labores programadas realizadas el martes en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas, mientras estimó que 17,293 clientes permanecen sin servicio de agua potable.

El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, compartió los datos, en momentos en que varios municipios han indicado que enfrentan gastos millonarios por las fallas en el servicio.

“Mientras continúa el proceso de recuperación del sistema, seguiremos trabajando en equipo con los municipios afectados para mantener la distribución de agua potable mediante camiones cisterna en las comunidades que aún permanecen sin servicio como parte de las medidas de mitigación. Nuestro compromiso es continuar apoyando a nuestra gente hasta completar el restablecimiento del suministro de agua potable”, sostuvo el funcionario, por escrito.

Según la AAA, la restauración parcial del suministro se da “en menos de 12 horas desde el reinicio de operaciones del sistema”. González Delgado mencionó que el restablecimiento del servicio continuará de forma gradual, conforme se estabilicen las presiones en la red y entren en operación los sistemas de bombeo.

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Las comunidades ubicadas en zonas de mayor elevación o al final de las líneas de distribución podrían experimentar una recuperación más lenta.

Como parte de las labores en Carraízo, la AAA indicó que completó trabajos de limpieza que permitieron aumentar 10 millones de galones a la capacidad de extracción de agua del embalse hacia la planta de filtros. Previo a la intervención, el sistema extraía en promedio 94 millones de galones diarios, cifra que aumentó a 104 millones de galones diarios.

“La limpieza realizada en la represa tiene un efecto directo en la velocidad con la que logramos recuperar el sistema. Estos trabajos no solo atendieron una necesidad inmediata, sino que fortalecen la operación y mejoran nuestra capacidad de respuesta para nuestros abonados. Este es el primero de muchos pasos que estaremos dando para continuar fortaleciendo el servicio de nuestra gente”, expresó González Delgado.