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AAA culmina las labores de reparación en planta de filtros Sergio Cuevas

El presidente de la corporación pública aseguró que el servicio comenzará a restablecerse de forma gradual

9 de julio de 2026 - 6:58 AM

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Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía.Efraín Bonilla, vecino del barrio Guzmán Abajo, aparece frente a su residencia, donde ubica un contenedor que llena con agua de lluvia.Los mismos estarían ubicados en la intersección de la carretera 956 y la 958.
1 / 13 | AAA culmina las labores de reparación en planta de filtros Sergio Cuevas. Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. - Ramon "Tonito" Zayas
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que culminó en la noche del miércoles los trabajos de reparación que llevaba a cabo en la planta de filtros Sergio Cuevas.

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En comunicado de prensa, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, indicó que previamente habían culminado las labores en la represa Carraízo.

Explicó que, en cambio, en la planta de filtros fue necesario reparar un salidero que se identificó en una tubería de 48 pulgadas, lo que se completó a eso de las 7:30 de la noche de ayer.

El comunicado señaló que, una vez concluyeron los trabajos, el equipo operacional de la AAA inició el proceso de restablecimiento gradual del sistema para estabilizar la red de distribución y comenzar la recuperación del servicio hacia las comunidades que se sirven de estas instalaciones.

“Nuestra prioridad en todo momento ha sido atender esta reparación de manera responsable y segura, pero, sobre todo, restablecer el servicio de agua potable a nuestra gente lo antes posible. Por esa razón, nuestros equipos trabajaron sin descanso hasta completar la intervención y comenzar de inmediato la recuperación del sistema”, expresó González Delgado, en declaraciones escritas.

Asimismo, sostuvo que, durante la interrupción programada, la AAA completó trabajos importantes que habían permanecido rezagados por años, incluyendo el reemplazo de válvulas en la represa Carraízo, mantenimiento a las subestaciones eléctricas, la instalación de una nueva válvula de 30 pulgadas en la Planta de Filtros Sergio Cuevas, mejoras al sistema de cloración y diversas reparaciones en la red de distribución.

“Ya hemos comenzado a observar una mejoría en la producción de agua de la planta tras iniciar el proceso de restablecimiento. Esto nos permite inyectar mayor cantidad de agua a la red y continuar avanzando en el fortalecimiento del servicio para las comunidades de la región metropolitana”, añadió el presidente ejecutivo.

Reiteró que estas labores son fundamentales para continuar fortaleciendo la resiliencia y confiabilidad del sistema de agua potable que sirve a sobre 180,000 clientes de la región metropolitana.

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“Diario (se puede gastar) como setenta pesos”, dijo Edwin Álvarez, vecino de Carolina, mientras llenaba varios contenedores de agua filtrada pagándola a 50 centavos el galón.

La AAA recordó que la recuperación del servicio será gradual y variará de acuerdo con la elevación y distancia de cada sector, por lo que algunas comunidades podrían tardar más tiempo en recuperar el suministro de agua potable.

Mientras se restablece el servicio en su totalidad, la corporación pública mantendrá activo el plan de distribución de agua potable en coordinación con las oficinas municipales de manejo de emergencias de los municipios afectados.

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AAABreaking Newsagua potableRepresa Carraízo
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