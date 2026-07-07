AAA inicia reemplazo de bomba en Carraízo para optimizar el servicio de agua en el área metropolitana

Trujillo Alto - La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) inició este martes el reemplazo de una de las bombas en la represa Carraízo, en este municipio, con la finalidad de mejorar el servicio a los abonados y rehabilitar el sistema de distribución de agua potable del área metropolitana.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, informó, además, que los trabajos incluyen procesos de fortalecimiento en casos de cortes de energía, tanto en Carraízo como en la planta de filtros Sergio Cuevas, y se llevan a cabo en coordinación con LUMA Energy, que también labora para mejorar su infraestructura hacia la represa.

Los trabajos en la represa empezaron un día después de que la AAA estableciera un plan de racionamiento para Río Grande y Canóvanas, ante la falta de precipitación en la planta de filtros Guzmán Arriba, el cual dejará a algunos sectores de ambos pueblos a secas por 48 horas.

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También, coinciden con las interrupciones del servicio en San Juan, que ya suman semanas y que llevaron al alcalde Miguel Romero a anunciar que estaría reabasteciendo los oasis a través de la capital y que se movilizaron empleados municipales para asistir a las personas.

El equipo que se está reemplazando en Carraízo es conocido como la bomba tres y, según González Delgado, cuando se culminen los trabajos, estarán operando las seis bombas que se encuentran en la represa, después de cinco años funcionado con solo cinco.

“Al tener las seis bombas, tenemos redundancia y, por ejemplo, lo que ocurrió en febrero, cuando tuvimos la avería de la quinta bomba que nos dejó operando a una menor capacidad con cuatro bombas, ahora vamos a poder continuar operando con cinco bombas y con redundancia”, aseguró el presidente ejecutivo.

El reemplazo de la bomba tres es solo el primer paso en las mejoras que la AAA espera llevar a cabo a los sistemas de Carraízo, de acuerdo con González Delgado.

“Nuestra prioridad es finalizarlos (trabajos en Carraízo) antes de que termine el año 2026”, expresó.

Las bombas que se están utilizando para reemplazar el equipo afectado son las mismas que, como reveló González Delgado durante la Comisión Total a la que el Senado lo citó, estuvieron a la intemperie, por 10 años, en los predios de la represa.

“Para grata sorpresa nuestra, abrieron los mecanismos y están todos enteros. Están listas para ser puestas a operar”, aseguró el ingeniero. “Ellas tienen un ‘outfit’ en metal que, según pasa el tiempo, crean una capa de oxidación, pero no es algo que ha penetrado o que requiera reemplazo”.

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Según el funcionario, este primer paso es importante para poder continuar las mejorías en el sistema de agua.

En la tarde del domingo, la AAA informó que estarían llevando a cabo, durante la semana del 7 al 12 de julio, mejoras y reparaciones en las regiones norte, sur y metropolitana, que afectarían el servicio de sus clientes. Ayer, lunes, la corporación pública precisó que los trabajos en Carraízo conllevarían la interrupción para 180,000 abonados, especialmente en el área metro.

En coordinación con LUMA

Por su parte, el ingeniero Enzo Martínez, vicepresidente de Transmisión y Subestaciones de LUMA, explicó que el consorcio está presente en Carraízo para llevar a cabo trabajos en la línea 3100.

De acuerdo con Martínez, los trabajos consisten en cambios en dos postes metálicos de la línea.

“Va a tener desconectivos nuevos, un ‘switch’ nuevo, porque es lo que nos permite tener flexibilidad operacional para poder, en caso de ser necesario, aislar la subestación de Carraízo sin afectar los demás clientes”, explicó.

Estos trabajos de mantenimiento son los más recientes que se dan, luego de detectarse problemas con la línea de transmisión y que se han ido atendiendo.