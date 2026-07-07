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San Juan activa sus oasis ante interrupción de servicio de agua: conoce dónde estarán

La AAA realiza trabajos de mantenimiento en la represa Carraízo y en la planta Sergio Cuevas

7 de julio de 2026 - 9:07 AM

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"Ya no hay más ajustes que podamos hacer" inminente el racionamiento de agua.

"Ya no hay más ajustes que podamos hacer" inminente el racionamiento de agua.

El presidente de la AAA y la gobernadora de Puerto Rico hablan sobre la situación del agua en la isla.

Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Ante la suspensión del servicio de agua potable que experimentarán miles de abonados por trabajos que hará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas, el Municipio de San Juan informó que sus oasis fijos ya han sido abastecidos y que se movilizó personal municipal para asistir a residentes afectados.

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El alcalde Miguel Romero precisó que, aunque la corporación pública indicó que los trabajos se extenderían por unas 14 horas, el restablecimiento total del servicio podría tardar días.

“Nuestra prioridad es que los residentes de San Juan sepan que no están solos. Desde antes de que comenzaran estos trabajos activamos todos los recursos municipales para responder con rapidez, apoyar a las comunidades y atender cualquier situación que pueda surgir como consecuencia de esta interrupción del servicio de agua”, sostuvo Romero, mediante un comunicado de prensa.

Los oasis fijos de San Juan están ubicados en:

  • Residencial Luis Lloréns Torres
  • Residencial Villa Kennedy
  • Residencial Las Margaritas
  • Residencial Parque Victoria
  • Residencial Las Casas
  • Residencial Monte Hatillo
  • Residencial Monte Park
  • Barriada Venezuela
Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía.Efraín Bonilla, vecino del barrio Guzmán Abajo, aparece frente a su residencia, donde ubica un contenedor que llena con agua de lluvia.Los mismos estarían ubicados en la intersección de la carretera 956 y la 958.
1 / 13 | No da tregua la crisis del agua: residentes de Río Grande se enfrentan a racionamiento de 48 horas. Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. - Ramon "Tonito" Zayas

Asimismo, el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), Carlos Acevedo, urgió a los residentes que necesiten asistencia a comunicarse con el Centro de Llamadas, que fue reforzado con más personal. Se pueden comunicar al 787-480-2025 o realizar su solicitud a través de www.reportalosj.com.

“Nuestro personal ya está desplegado y preparado para atender las solicitudes que recibamos. Contamos con la experiencia de eventos anteriores y con un equipo listo para responder de forma rápida y coordinada a las necesidades de las comunidades”, expresó Acevedo.

El alcalde urgió a las personas a mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales de la AAA, así como del Municipio de San Juan.

“En momentos como este, nuestra responsabilidad es actuar con rapidez y estar presentes donde más nos necesita nuestra gente. Continuaremos trabajando de manera coordinada para atender esta emergencia y brindar el apoyo necesario a nuestros residentes hasta que el servicio se restablezca por completo”, señaló Romero.

La AAA informó una interrupción de 12 horas el martes mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras operacionales en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas. Los trabajos de la AAA estaban pautados para iniciar a las 6:00 a.m.

Según la AAA, en la represa Carraízo se reemplazará equipos y en la planta de filtros Sergio Cuevas se hará mantenimiento, desinfección de la instalación y mejoras a los sistemas mecánicos.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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