San Juan activa sus oasis ante interrupción de servicio de agua: conoce dónde estarán

El presidente de la AAA y la gobernadora de Puerto Rico hablan sobre la situación del agua en la isla.

Ante la suspensión del servicio de agua potable que experimentarán miles de abonados por trabajos que hará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas, el Municipio de San Juan informó que sus oasis fijos ya han sido abastecidos y que se movilizó personal municipal para asistir a residentes afectados.

El alcalde Miguel Romero precisó que, aunque la corporación pública indicó que los trabajos se extenderían por unas 14 horas, el restablecimiento total del servicio podría tardar días.

“Nuestra prioridad es que los residentes de San Juan sepan que no están solos. Desde antes de que comenzaran estos trabajos activamos todos los recursos municipales para responder con rapidez, apoyar a las comunidades y atender cualquier situación que pueda surgir como consecuencia de esta interrupción del servicio de agua”, sostuvo Romero, mediante un comunicado de prensa.

Los oasis fijos de San Juan están ubicados en:

Residencial Luis Lloréns Torres

Residencial Villa Kennedy

Residencial Las Margaritas

Residencial Parque Victoria

Residencial Las Casas

Residencial Monte Hatillo

Residencial Monte Park

Barriada Venezuela

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Asimismo, el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), Carlos Acevedo, urgió a los residentes que necesiten asistencia a comunicarse con el Centro de Llamadas, que fue reforzado con más personal. Se pueden comunicar al 787-480-2025 o realizar su solicitud a través de www.reportalosj.com.

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“Nuestro personal ya está desplegado y preparado para atender las solicitudes que recibamos. Contamos con la experiencia de eventos anteriores y con un equipo listo para responder de forma rápida y coordinada a las necesidades de las comunidades”, expresó Acevedo.

El alcalde urgió a las personas a mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales de la AAA, así como del Municipio de San Juan.

“En momentos como este, nuestra responsabilidad es actuar con rapidez y estar presentes donde más nos necesita nuestra gente. Continuaremos trabajando de manera coordinada para atender esta emergencia y brindar el apoyo necesario a nuestros residentes hasta que el servicio se restablezca por completo”, señaló Romero.

La AAA informó una interrupción de 12 horas el martes mientras se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras operacionales en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas. Los trabajos de la AAA estaban pautados para iniciar a las 6:00 a.m.